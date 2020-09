"Mantienen la guerra para hacer felices a las compañías de armas": Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que los líderes del Departamento de Defensa y el Pentágono están dedicados a mantener las guerra para contribuir a que las compañías y empresas militares se enriquezcan y les den una comisión.

"No estoy diciendo que los círculos militares me amen, pero los soldados me aman. Las personas más importantes del Pentágono probablemente no lo hagan porque no quieren nada más que pelear guerras, para que todas estas maravillosas compañías que fabrican bombas, avionesy todo lo demás estén felices", dijo Trump.

El mandatario reiteró sus deseos de finalizar las "guerras interminables" para traer de regreso a los soldados que están en el exterior asegurando que Estados Unidos no es la policía del mundo y que no es su deber resolver conflictos de tierras lejanas.