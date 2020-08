El trailer de 'The Amityville Harvest' lo dejará con los pelos de punta

The Amityville Harvest es la propuesta de Lionsgate para este Halloween que presenta sus credenciales en su primer tráiler.Y a juzgar por el tono de este adelanto... argumentos para la ocasión no le van a faltar.





Hasta ahora, pocos detalles se habían revelado sobre el próximo proyecto del guionista y director Thomas J. Churchill (Nation's Fire) hasta que se ha publicado el primer adelanto, en el que se incluyen funerarias embrujadas, carniceros caníbales locos, un antagonista al que no se puede grabar ni voz ni imagen, vampiros y otros tantos monstruos de pesadilla.

Con una estética que recuerda al cine de terror ochentero de serie B, que en lugar de dar menos miedo da una sensación de realidad claustrofóbica, The Amityville Harvest sigue la historia de una mujer (Sadie Katz) que queda atrapada en una mansión durante el funeral de su marido.

Asustada, la viuda contrata a un documentalista para que cuente la historia de la familia. Pero todo se complica cuando se descubre que la propia casa, y los espíritus que ella habitan, tienen sus propios planes y su propia versión de la historia. El filme es una de las muchas adaptaciones de la leyenda de la casa embrujada de Amityville, entre las que se incluyen La morada del miedo, protagonizada por Ryan Reynolds.

The Amityville Harvest, siguiendo la línea de los últimos estrenos a causa de la pandemia de coronavirus, llegará directamente al mercado doméstico en DVD y a través de Video On Demand. Lo hará el próximo 20 de octubre, once días antes de Halloween.