Descargue el episodio completo aquí.

08:52 Thanks to you

“Thanks to you es la primera plataforma digital que le permite a cualquier persona ayudar a financiar causas sociales, sin necesidad de hacer ninguna donación en dinero, simplemente interactuando con anuncios cortos de sus marcas favoritas”

09:43 El contenido

“Nosotros conectamos a tres lados, están los usuarios que son las personas que quieren ayudar a causas sociales, de hecho, una cifra muy importante: en Colombia 8 de 10 personas tienen intención de ayudar a una causa social pero solo 1 tienen los recursos y los medios de pago entonces se quedan millones de personas con las ganas de ayudar. Entonces conectamos a los usuarios, conectamos a las fundaciones que son las que tienen sus grandes audiencias, que tienen sus seguidores y necesitan recursos para sus proyectos (…) hoy en día hemos agregado filtros de segmentación que le permite a las marcas que sus anuncios se les sugieran a solo esos usuarios que cumplen con cierto perfil”

12:45 Las causas

“Resulta que cuando comenzamos empezamos a lanzar cusas con diferentes fundaciones y nos llamó muchísimo la atención que podíamos lanzar tres causas de humanos, como le decimos nosotros, y una causa de perritos o de mascotas o lo que fuera, y la gente se iba toda por ahí. De hecho, hicimos una medición y de toda nuestra audiencia el 80% tiene sensibilidad hacia temas de animales, le sigue niñez”

Escuche también: Juan Cortés entre el arte y la tecnología.

14:25 Solidaridad de los adultos

“Paradójicamente las audiencias más jóvenes son las que tienen más intención de ayudar, pero son las que menos acceso a recursos y a tarjetas de crédito tienen entonces por ese lado estamos llegando a esas personas que se quedan con la intención”

16:12 La tecnología de Thanks to you

“Hemos venido agregando algunas herramientas, por ejemplo, el reproductor que tiene se llama JW Player, es bastante flexible que nos permite servir los anuncios, realizar mediciones de solo le atribuyo al usuario la donación cuando ha cumplido el 100% del anuncio y entonces el reproductor envía como una notificación”

17:49 El éxito de Thanks to you

La Plataforma está construida básicamente como una plataforma de crowdfunding, nosotros nos dimos cuenta de que hoy en día, las plataformas se enganchan a estas plataformas de crowdfunding, básicamente porque están vendiendo historias ¿sí? A diferencia de como estábamos acostumbrados antes a que llegaba una fundación y nos decía done para salvar a las ballenas, aquí te dicen, done para salvar a la ballena que se llama… le ponen nombre y crean un personaje y la gente definitivamente se engancha con eso”

19:40 ¿Y las demás iniciativas?

“La gasolina de nuestra plataforma son las marcas, cuando empezamos con todo esto nos dimos cuenta de que las marcas son muy cuidadosas por temas de reputación, respecto a las causas a las que se están dirigiendo sus recursos, entonces en este caso tuvimos que restringir las causas para que fueran solo hechas por fundaciones”

25:55 Thanks to you en las regiones

“Digamos que una fundación que está en Bogotá es más fácil de contactar, tiene una cantidad de facilidades en cuanto a la parte administrativa, pero intentamos que las fundaciones con las que trabajamos tengan también impacto en otras zonas del país”

27:42 El recibimiento de las fundaciones

“Ya cuando empezamos a trabajar con las fundaciones se dieron cuenta que era una forma de monetizar a toda esa audiencia, que los sigue, hay fundaciones que tienen miles y miles de seguidores y monetizan a esa audiencia que igual no estaría aportando dinero de otra manera”

30:12 El gran sueño de Thanks to you

“Nosotros queremos tomarnos el resto del año para re consolidarnos en Colombia, la plataforma, si ustedes intentan entrar desde fuera del país, tiene una restricción, no permite ingresar y la razón de esto es que los anunciantes son colombianos y quieren que los vean en Colombia, el siguiente paso es México”

31:24 Recomendaciones

“Cuando uno está pensando en un crecimiento o necesidades muy inmediatas como emprendedor, prefiere irse por las aceleradoras que es un tema mucho más rápido”

36:41 Cambio cultural

“Pasaron dos cosas que sentimos que nos podían ayudar a impulsarnos bastante, lo primero es ¿han escuchado el boicot de Facebook? Las redes sociales hoy en día basan su tráfico en el discurso de la violencia, el discurso del odio, la gente entra de oficio a Twitter a buscar quién opina diferente para poder debatir y cada red social tiene como esa parte oscura, donde a partir de esas emociones negativas de la violencia, de la discriminación, es donde se genera gran parte de ese tráfico. Para estas redes sociales es muy difícil cumplir con todo lo que quieren las marcas que es eliminar el discurso del odio por que gran parte del trafico que tienen, viene de ahí (…) entonces acá hay una oportunidad muy grande porque yo le digo a las marcas oiga yo puedo mostrar sus anuncios en un ambiente seguro”

Escuche el episodio completo en Apple Podcast o Spotify.