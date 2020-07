Descargue el episodio completo aquí.

02:41 Juan Cortés

“Hoy nos acompaña un artista visual, un artista digital, que creo que es un tema que teníamos pendiente en Amigos TIC, hablar sobre artes, sobre tecnología y este artista es un artista de la Universidad de los Andes, y ha recorrido el mundo entero, ha tenido exposiciones en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, ha tenido exposiciones en Barcelona, en Madrid, en Shanghái y tiene además un trabajo muy bonito con el CERN que ese ese gran grupo de investigación que tiene el condensador de partículas entre Suiza y Francia, sino estoy mal, ahorita nuestro invitado nos contará más y lo que tiene ese centro de investigación es un programa de explicar temas complejos usando el arte como medio”

06:59 La influencia familiar

“Mi padre es científico efectivamente, mi madre es administradora pero trabajó en el campo de recursos humanos y trabajo con el Teatro Nacional mucho tiempo (…) efectivamente es muy difícil escaparse a las raíces de uno ¿no? Yo crecí viendo a mi padre todo el tiempo escribiendo libros mi padre trabajaba en el IGAC, trabajaba en cartografía es un experto en suelos, sobre todo haciendo mapas de suelos y estudios de suelos, tal vez él a sus 80 años en este momento es una de las personas que más sabe de suelos en Colombia y es un exponente en Latinoamérica en estudio de suelos”

10:09 Proyecto con el CERN

“Eso es interesantísimo porque imagínense que el CERN por su puesto es una iniciativa de la Unión Europea y es una iniciativa que aparece después, post Segunda Guerra Mundial ¿no? (…) ellos forman un departamento entero que se llama Arte CERN, y Arte CERN funciona como un departamento, tiene su edificio de investigación y lo que hacen es hacer cada año una serie de programas, invitan unos artistas, los llevan allá, los ponen a trabajar con científicos, también les comparten la opción de lleven sus experimentos, de que hagan exhibiciones allá”

13:47 El valor y aporte del arte y la cultura

“Voy a dividir esa respuesta en dos partes, la primera, cuando empezó todo esto CERN fue uno de los centros más activos de ciencia en Europa para empezar a poner todos sus experimentos y toda su tecnología a las manos de las personas que están buscando soluciones, vacunas y tecnología, entonces esos esfuerzos de la Unión Europea también se han visto reflejados en la posibilidad de tener máquinas de medicina nuclear absolutamente impresionantes, que salen en parte de investigaciones que se hacen por otras razones ¿verdad? La lógica va a que más o menos estudiando física de partículas y materia oscura yo puedo estudiar después herramientas que me permitan hacer una máquina que me va a servir para medicina nuclear, eso por un lado desde el punto de vista de lo utilitario”

17:20 Atractor Studio

“Nosotros vivíamos inmersos en un mundo digamos muy similar a este de virtualidad y de prácticas a través de la tecnología, no puedo decir que no porque Jole me conoce y estaría diciendo mentiras, nosotros hemos estado desde el principio con Jole también intentando ayudar procesos de tecnología para la pandemia, al principio muy cerca con todo lo que estaba pasando con la impresión 3D, pero luego nos fuimos muy rápido al tema de la inteligencia artificial aplicada a posibles soluciones y ahorita en este momento estamos trabajando en unas cosas que me parecen supremamente importantes, que son unos planes de ayuda con visualización de datos con unas comunidades con las que hemos venido trabajando hace mucho tiempo”

19:14 Machine Learning

“Nos dimos cuenta de que había ya un gran número de gente mirando todo el tema de la impresión 3D y empezamos a pensar bueno ¿de qué otra forma podemos empezar a contribuir a este escenario tan complicado que nos congrega ahorita? Y nos dimos cuenta de que hay un grupo con el que trabajamos mucho en Nueva York que está empezando a hacer unas propuestas para unas aplicaciones con inteligencia artificial alrededor de la pandemia, entonces empezamos a hablar con ellos y plantear la idea de colaborar y ellos nos dan pista, nos botan investigación (…) y empezamos a abordar un tema particular que es la fotopletismografía remota y para acortar la explicación eso es una técnica que viene en medicina hace más o menos unos, pletismografía hace unos 40 años y la fotopletismografía remota hace unos 10 así de trabajo muy intenso y es coger cualquier cámara web, de cualquier dispositivo y usarlas como un pulsioxímetro”

23:01 La economía naranja

“Esa es una pregunta difícil porque digamos es concepto que para muchos de nosotros ha sido casi un enigma intentar entenderlo por lo menos en nuestras practicas culturales, y piénsenlo también desde la perspectiva de los artistas que estamos también en este medio, ver una propuesta política que de alguna forma podría tener unas conexiones o unas ramificaciones hacia lo que hacemos y después a través de gobierno intentar ver el efecto de esos programas sobre nuestras prácticas”

25:43 Compromiso social

“Yo siento que las ramas culturales, primero deben abrir debates públicos sobre las cosas que uno ve problemáticas y también como otra cosa, debería o podría hacer idealmente, y esto no es algo que pase ¿no? Esto no es una cosa que yo lo siga y que sepa que pase, pero creo que sería un ideal del arte y es también ser un contra peso a muchas expresiones y cosas que no se hablan y un contrapeso en el sentido de que uno puede poder esos temas en el estadio publico”

28:21 ¿Cómo empezar en el mundo del arte y la ciencia?

“En Colombia hay unos centros brutales alrededor de eso y para mí, el que yo más admiro está en Medellín se llama el exploratorio y de hecho esto lo lleva una persona que es muy cercana, un amigo que se llama Camilo Cantor y es un sitio dónde realmente hay unos programas donde no solo se reúnen los artistas, los tecnólogos, los científicos con los mismos recursos del Parque Explora, porque esto es del Parque Explora y con la comunidad, entonces ahí es un gran lugar para los que estén cerca de Medellín"

35:54 Las mujeres en el mundo de arte y tecnología

“Miren que particularmente en este campo, muchos de los centros de los que hablaba están dirigidos por mujeres entonces en Arte CERN, Mónica Avello es una de las curadoras más interesantes de tecnología e investigación (…) yo creo afortunadamente que en arte electrónico, en arte de tecnología contemporáneo si están muy bien repartidos los papeles (hombres- mujeres) lo cual me hace sentir muy bien de ser partícipe de este mundo"

