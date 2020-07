Descargue el episodio completo aquí.

Esta sociedad siempre les pregunta a las mujeres que han decidido no tener hijes el porqué de su decisión, sin siquiera preguntarle a las mujeres que se han decidido por la maternidad porqué sí tenerles. Pareciera que la sociedad siempre nos estuviera cuestionando sobre lo que nos falta, sobre lo que es percibido cómo una carencia, un vacío, una falla, un pendiente. Se invisibiliza nuestro poder de decisión autónomo y consciente construido a pesar, y muchas veces en contra, de lo que se espera de nosotras. Ser en este momento una mujer que transita los 40 y que ha decidido no ser mamá nos pone en un lugar particular: somos quizá la primera generación de mujeres que con más fuerza hemos decidido romper con la idea de la mujer incompleta, triste y frustrada por no ser madre. Vivimos la vida con pasión, vicisitudes y cuestionamientos y así como honramos a quienes han decidido ser madres, también queremos celebrar a quienes han decidido no serlo. Este episodio seguro será el primero de varios en el que la conversación se ponga sobre la mesa. Escuchen, comenten y compartan.

Recomendados:

Documental: (M) Otherhood

Película: Amazona – Directora: Clare Weiskopf

Serie: The Fall

Libro 1: La Mujer y la Madre – Elizabeth Badinter

Libro 2: ¿Existe el instinto maternal? - Elizabeth Badinter