“Desconocer reclutamiento forzado es fallarle a la paz”

Luego de que miembros del partido Farc, como Rodrigo Londoño y la senadora Sandra Ramírez, aseguraran que en la guerrilla nunca hubo reclutamiento forzado, sino que los menores tomaban las armas de forma voluntaria, varios congresistas señalaron que estas declaraciones le fallan a la paz.

El senador Gustavo Bolívar, de los Decentes, señaló que estas declaraciones "son mentiras ingenuas porque ya está probado lo contrario. La comisión de la verdad tiene registrado que todos los grupos armados, tanto paramilitares como guerrilleros, han hecho reclutamiento forzado. Me parece una ingenuidad y equivocación de ellos que piensen que el país les va a creer eso".

Por su parte, el senador Gabriel Velasco, del Centro Democrático, señaló que altos cargos de la colectividad "han negado de manera cínica el reclutamiento forzado de menores de edad. Yo me hago la pregunta de dónde está la JEP para exigir la verdad. Lo único claro es que las Farc está revictimizando".

Desde el partido de la U, Martha Villalba estimó que "si estos hechos sucedieron o no, no pasan por el ámbito jurídico sino por el ámbito judicial (...) y la JEP es la que deberá determinar la veracidad de los mismos" y desde la misma colectividad, Erasmo Zuleta calificó como una "sinvengüenzura" que desde el partido Farc no haya reconocimiento a la verdad porque "es fallarle a la paz".

Katherine Miranda, del partido Verde, concluyó que "negar el reclutamiento de niños en las filas de las FARC es incumplir y debilitar el acuerdo de paz".