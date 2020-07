Descargue el episodio completo aquí.

03:29 Ilumno en medio de la crisis por covid-19

“La gran realidad es que la mayoría de las universidades no estaban preparadas para moverse a la virtualidad, tal cual conocemos la virtualidad lo que las universidades hicieron de una manera muy noble, muy respetuosa, además, fue pasar a una modalidad de educación remota para poder seguir sirviendo y atendiendo a sus alumnos, pero es muy importante decir que eso no es virtualidad”

07:49 ¿Cómo va la transformación digital en Latinoamérica?

“Yo empezaría por decir que en Latinoamérica hay un desafío muy grande que al mismo tiempo es una oportunidad tremenda para las universidades y ese desafío u oportunidad es que más de la mitad de las personas no tienen acceso a la educación superior, es decir al día de hoy 5 de cada 10 latinoamericanos tiene acceso a educación superior, eso significa que hay 5 personas que por la razón que sea están fuera de los sistemas, pueden ser razones financieras, pueden ser razones personales, puede ser porque en su lugar no hay una oferta educativa, en fin hay diferentes razones, pero esto no es una noticia necesariamente negativa”

11:50 ¿Qué es y qué hace Ilumno?

“En el mundo hay un segmento de empresas que se llama Online Program Management, en Estados Unidos muy conocida, hay muchas, hay muchas que son incluso empresas publicas (…) a nosotros no nos gusta la traducción de Online Program Management para español nosotros nos definimos como aliados estratégico de crecimiento y lo que hacemos es muy sencillo, nosotros ayudamos a las universidades a crear sus programas virtuales, bajo una metodología que definimos durante a lo largo de este tiempo, les brindamos la plataforma tecnológica que ellos necesitan para brindar educación virtual”

13:28 ¿Cómo es la relación de la educación virtual con los colegios?

“Esa es una pregunta muy interesante porque ese no es un desafío que viene de ahora por el coronavirus, es un desafío que viene de antes. Nosotros sabemos que hay un porcentaje muy importante de estudiantes que llega a la universidad y que no tiene competencias básicas para poder avanzar y ese es un problema complejo porque muchas veces el estudiante, quiere estudiar, quiere graduarse, quiere buscar una mejor vida para su familia, pero no tiene las competencias básicas, ya sea por ejemplo el idioma español o de matemáticas para poder tener éxito en su carrera universitaria”

17:16 ¿Las plataformas digitales serán el reemplazo de las universidades?

“Nuestra misión como empresa y que creo o quiero creer por lo menos que todos los empleados la comparten, es expandir el acceso a la educación superior de calidad, esa es nuestra misión desde nuestro ADN y por eso la empresa se fundó. Nosotros creemos que la única manera de expandir el acceso a la educación superior de calidad es la virtualidad (…) yo creo para contestar tu pregunta que esas plataformas de educación continua tienen sin duda un espacio y un mercado, y tienen sin duda rol muy importante, pero yo creo que es complementario a la educación superior”

20:28 ¿El Estado tiene que impulsar la educación virtual?

“El Estado te puede impactar de dos maneras: la primera es creando regulaciones que permitan que las universidades publicas y privadas hagan virtualidad, hay países en el mundo y algunos pocos en Latinoamérica que aún no permiten virtualidad (…) si uno lo piensa bien, esos países que no permiten virtualidad y que ahora todas las universidades tuvieran que pasarse a la educación remora por la pandemia, en teoría todas las universidades lo harían de manera ilegal”

22:36 ¿La transformación es acorde con la realidad laboral?

“lo interesante es que ese programa no es un programa de ahora, si uno lee sobre la educación desde siglos pasados siempre estuvo esa problemática que decía que no está necesariamente preparando a los alumnos para la necesidad real de los mercados, yo creo que eso es una verdad a medias honestamente”

27:13 La formación integral de las universidades

“Es un tema que está de moda hace mucho tiempo, bueno hace como 10 años que se llama educación por competencias, y ese tema es justamente lo que comentas, están definidas las competencias que requiere un ingeniero, que requiere un abogado, que requiere un médico, que requiere un profesor, en fin lo que tu que sea que tu tengas que estudiar (…) pero que no es tan fácil para las universidades implementarla porque requiere un cambio curricular profundo y un cambio estratégico”

32:06 ¿Las universidades están preparadas para la nueva generación de HomeSchoolers?

“La gran mayoría no. Depende, las universidades están preparadas para seguir ofreciendo educación por Zoom, sí, o por Skype o por Teams, sí pero ¿las universidades están preparadas para ofrecer educación virtual, como nosotros la entendemos: educación virtual, moderna y pensada estratégicamente? NO, la gran mayoría NO”

37:04 El desafío de la educación virtual

“En todo esto que ha pasado yo creo que se ha sido muy injusto con todos los docentes porque les están pidiendo que en dos semanas ahora sean expertos en algo que nunca hicieron en su vida, es decir estabas jugando fútbol, pero ahora no, ahora es basket, o sea no, son cosas diferentes”

