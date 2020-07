Ciro Guerra inicia acciones legales tras denuncias de abuso sexual

A través de un comunicado, la firma de abogados Uribe & Michelsen dio a conocer que serán los encargados de representar al reconocido cineasta Ciro Guerra en lo que han denominado “un proceso de restablecimiento del buen nombre”, tras el escándalo por el presunto abuso y acoso sexual a ocho mujeres colombianas durante varios festivales de cine, denunciados por la revista Volcánica.

Ordenan suspender actividades de misión militar de EE. UU en Colombia

Listas las medidas del Gobierno para segundo día sin IVA

La firma asegura que ya se dio inicio a varias acciones legales contra las periodistas Catalina Ruiz y Matilde De Los Milagros Londoño, por desconocer la presunción de inocencia que cobijan a Guerra.

“Hemos decidido poner en conocimiento de la justicia éstos hechos, para que a través de los mecanismos legales se protejan sus derechos fundamentales, más aún cuando conforme lo señalado en las diferentes publicaciones por las periodistas antes citadas, ratifican ellas que pretenden acusarlo públicamente sin tener la intención de emprender ninguna acción legal en su contra. unas acusaciones que, de acuerdo con lo manifestado por ellas, se estarían realizando en su contra por personas con identidades supuestas”, manifiesta el documento.

Procuraduría abre investigación por muerte de Dilan Cruz

¿Quién pagará el cambio a medidores inteligentes de energía en Colombia?

Entre tanto, en la cuenta de Instagram la Revista Volcánica, las periodistas aclaran que “es falso que las víctimas no son anónimas”, sino fuentes protegidas con las que trabajaron durante cinco meses para construir el reportaje que publican. Manifiestan que respetan el hecho de que las víctimas no quieran denunciar y explican que por ética periodística no revelarán sus fuentes.