“Las medidas no son efectivas si los ciudadanos no son responsables”: Duque

Durante la celebración del Día Internacional de las Pymes, el presidente Iván Duque aseguró que Colombia debe seguir con la apertura de los sectores económicos, pues estar indefinidamente asilados es inviable para los ciudadanos y para la economía del país.

El jefe de Estado envió un mensaje a los ciudadanos para que respeten las medidas, destacando que no mejorará la situación si no se toma conciencia.

“Yo creo que este tiene que ser el momento donde entendamos que la reactivación de nuestro país y la repotenciación de la economía no es de izquierda, nuestro reto no es solo que los protocolos estén bien sino es cómo se comporta el ciudadano, cómo hace la fila, con qué distanciamiento y cómo usa el tapabocas”, afirmó.

El presidente explicó que, si bien el Estado cumple con su tarea de “dictar medidas y ayuda a materializarlas”, también se requiere que la ciudadanía las cumpla.

“El rol del Gobierno no es el de ser el papá, ni el de las alcaldías ser la mamá. No hay que estar con ojo inquisidor, el estado dicta medidas y si no se interioriza en la cultura ciudadana no se saldrá adelante”, afirmó.

Para el primer mandatario si se avanza en la confianza y conciencia ciudadana el país podrá dar pasos acelerados en la reactivación económica.