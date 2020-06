Natalia Barulich confesó que su relación con Maluma fue “tóxica”

El fin de la relación de Maluma y Natalia Barulich, sorprendió a todos los fanáticos de la pareja, pues durante los dos años que compartieron juntos, siempre se les vio muy contentos en redes sociales. Ahora, luego de siete meses de su rompimiento, la modelo reveló algunos detalles, catalogando su amorío como “tóxico”.

La pareja se conoció durante el rodaje de la canción ‘Felices los 4’, en el que Barulich era la protagonista. El amor pasó de la pantalla a la vida real, tanto así que la modelo se convirtió en una pieza importante en los espectáculos y en la última gira del cantante, pues se interesó por el mundo de los dj’s.

Ambos acostumbraban a compartir imágenes en las que se les veía muy enamorados, viajes, besos y abrazos, por lo que se caracterizaban por ser una pareja sólida.





Sin embargo, recientemente Barulich, confesó que su relación no era “tan perfecta” como parecía.

“Era una relación unilateral, lo que significa que yo estaba dando el 100 % y estaba recibiendo un 20 %. Diría que algunos días obtenía más y eso fue lo que hizo que me quedara. Era cálido, era frío, sentía que estaba viviendo para mi pareja”, expresó la modelo.

Además, también habló sobre cómo se sintió luego de que se terminara la relación con Maluma:

“Hubo días en los que me sentía más fuerte que otros, luego me sentía triste extrañando la relación de alguna manera, pero la relación para mí era muy tóxica. Sabía que en realidad no extrañaba la relación, extrañaba la idea que había creado en mi mente, que en realidad no existía”

Las declaraciones han sorprendido a todos sus fanáticos, sin embargo, hasta el momento, Maluma no se ha pronunciado sobre el tema.