Minsalud pide cuidar hipertensión arterial en medio del COVID-19

Según cifras del Ministerio de Salud, 4 de cada 10 adultos en Colombia sufren de hipertensión arterial, con la salvedad de que el 60% no lo sabe. Teniendo en cuenta que la hipertensión es una enfermedad que pone en mayor riesgo a quienes contraen el coronavirus, el Gobierno ha dado algunos lineamientos de cuidado.



La subdirectora encargada de enfermedades no transmisibles del ministerio, Nubia Baustista, explicó que la hipertensión arterial es la condición o estado en que la persona presenta la presión arterial sistémica permanentemente elevada.



Lo anterior indica que los valores de presión arterial sistólica son iguales o superiores a 140 mm Hg, o la presión arterial diastólica se registra con valores iguales o superiores a los 90 mm Hg.



“Las personas con esta enfermedad no presentan síntomas, las manifestaciones se hacen presentes cuando ya ha afectado el cerebro, el corazón, los riñones, entre otros”, agregó.

Cabe anotar que, según la Organización Panamericana de la Salud, en el grupo de las enfermedades cardiovasculares, la hipertensión arterial –HTA-, es el principal factor de riesgo de muerte en todo el mundo.



“Esta patología no solo se puede prevenir, sino que se puede tratar de manera apropiada logrando evitar muertes y discapacidades secundarias a las complicaciones de esta enfermedad. La adopción de hábitos y estilos de vida saludables ayudan a combatir la hipertensión arterial, no solo en la prevención de su ocurrencia sino como ayudante en el éxito del tratamiento”, sostuvo Bautista.



Dentro de las medidas para prevenir la enfermedad, se sugiere reducir el consumo de sodio en alimentos como embutidos, salsas, sopas de sobre y snacks.