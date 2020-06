“Presencia militar de EE.UU. no busca alimentar confrontación con Venezuela”

Ante la plenaria del Senado el ministro de defensa, Carlos Holmes Trujillo, respondió las preguntas de los congresistas de oposición, que lo citaron para que explicara la razón por la que llegaron 53 militares de Estados Unidos al país.



El ministro Trujillo insistió que se trata de una misión que brindará al país asesoría y entrenamiento en materia de lucha contra el narcotráfico, en el marco de los tratados militares internacionales. Y precisó que no tiene que ver con invasiones a países vecinos.



Durante la intervención, que se extendió por más de 2 horas, añadió que: "...no se trata de usar la cooperación militar internacional para efectos de fortalecer nuestras capacidades para alimentar una confrontación bélica con Venezuela, no es esa la política, no ha sido nunca, no es el planteamiento del presidente Duque, no es lo que hemos defendido en todos los escenarios, no es lo que hemos defendido y acordado en el Grupo de Lima, no es lo que hemos planteado en la Organización de los Estados Americanos".



Previo a la intervención del funcionario, los senadores citantes lanzaron duros cuestionamientos al funcionario. El senador del Polo Democrático, Jorge Enrique Robledo, aseguró que las tropas son ilegales.



" Las tropas norteamericanas que vienen a Colombia, vienen en defensa de los intereses de Estados Unidos (...) Segundo, reciben ordenes estas norteamericanas en Colombia de sus superiores norteamericanos, señor ministro de defensa usted puede esponjarse como quiera aquí, pero usted no les da órdenes a las tropas de Estados Unidos que operan en Colombia", dijo el Senador Robledo.



El senador Antonio Sanguino aseguró que el gobierno debió pedir autorización al Congreso y, también manifestó, que los militares llegan a zonas afectadas por la violencia.



" No ha podido ocultar el señor ministro que estos militares, estos primeros 53, no sabemos cuántos más llegarán, vienen para zonas de conflicto, no vienes a cualquier curso de capacitación, ni vienen a cócteles en los clubes de Bogotá, vienen a zonas de conflicto y zonas de guerra, zonas de violencia, y por supuesto, van a tener una participación directa o van a estar presentes en las acciones bélicas de nuestras Fuerzas Militares", aseguró Sanguino.