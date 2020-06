¡Regalo de corazón! El gesto de Rigoberto Urán con ‘Don Iván’

¿Recuerda usted al ciudadano con el que se encontró Rigoberto Urán entrenando en las carreteras hace algunos días? Pues recientemente el ciclista colombiano subió un video a su cuenta de Instagram en el cual mostró que le tenía una serie de regalos muy especiales a ‘Don Iván’, como lo llamó ‘Rigo’ en la publicación.

Urán le tenía preparada toda una indumentaria de ciclismo al señor, incluida chaqueta, camiseta lycra y casco de su marca "GO RIGO GO!", además de una bicicleta "para que empiece a entrenar", como aseguró el corredor del Education First. "Con DON IVÁN. Haciéndole entrega de una espectacular bicicleta Cannondale y toda la indumentaria GO RIGO GO!", escribió ‘Rigo’.

Recordemos que en la práctica del pasado lunes, ‘Rigo’ se encontró con ‘Don Iván’ quien, de manera inesperada, comenzó a pedalear a rueda de Urán. Posteriormente, el ciclista colombiano se percató y terminó por parar a dialogar con el señor, reconociéndole sus capacidades sobre la bicicleta.

A continuación encontrará el video completo: