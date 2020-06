Gobierno culpa a hospitales del Chocó por demoras en pago de nóminas

Este viernes se realizó una audiencia pública en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes sobre las necesidades del sistema de salud en ese departamento en tiempos de pandemia.





Participaron los gerentes de los hospitales de municipios como Istmina y Condoto, que denunciaron la falta de recursos para el pago de salarios atrasados al personal médico desde el 2018.

El viceministro de Salud, Luis Alexander Moscoso, respondió y culpó a estas gerencias de enviar documentación incorrecta y con presupuestos que no corresponden a la actual emergencia sanitaria.

“Simplemente esos recursos no se girarán porque no los envían como ordena el reglamento (…) Los recursos de nómina estaban disponibles desde el mes pasado y no se les pudo girar por no aportar los documentos correspondientes”, dijo exaltado el viceministro.

Citó el ejemplo del hospital Ismael Roldán de Quibdó. “Al gerente se le dijo que estaba equivocado, pero no ha corregido esos documentos. Hasta que no los envíe bien, no se le van a girar los recursos”.

Moscoso además pidió a las gerencias de los hospitales ser “diligentes” y “específicas” en sus peticiones relacionadas a la atención de la pandemia.

“Los invito a que revisen esas nóminas y plantas. Mirando las productividades de los hospitales están extremadamente bajas”, manifestó Moscoso.

Aún así, y al escuchar las peticiones de los centros médicos, el funcionario anunció el pago de nómina atrasada desde hace dos años. “Vamos a extender el pago de nómina de 2018. Veremos a ver si nos alcanza”.