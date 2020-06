Senador Antonio Sanguino le dice a Petro que es un saboteador

Una vez más un micrófono abierto metió en problemas a un congresista. Se trató del senador de la Alianza Verde, Antonio Sanguino, quien trató de saboteador a su colega de la Colombia Humana, Gustavo Petro, mientras que cumplía la sesión plenaria de la corporación.

El momento sucedió cuando el presidente del Senado, Lido García, le dio la palabra a Sanguino para que presentara un informe de conciliación sobre una ley, pero él no se dio cuenta que tenía abierto el micrófono y se le escuchó una conversación, en donde sostuvo que: "No, le hacemos un favor a Petro para que lo sabotee".

De inmediato la situación provocó risas en algunos de sus colegas, como el presidente García, quien atinó a decirle que "senador tiene el micrófono abierto, ojo con un jugadita". Su comentario hacía referencia a lo que le pasó al expresidente del Senado, Ernesto Macías, en la instalación de las sesiones actuales.

A su turno, el secretario Gregorio Eljach, jocosamente le llamó como "Antonio Fabián Castillo", esto para hacer referencia al senador Fabián Castillo, presidente de la Comisión Séptima, quien calificó de "hijueputa" a su colega Carlos Fernando Motoa, porque no quería permitir la votación de proyectos.

Sin embargo, luego el senador ofendido, Gustavo Petro, le reclamó a Sanguino por su comentario, incluso señaló que la afirmación se dio porque él no está de acuerdo con la aprobación de un acto legislativo que crea a Bogotá-región.

"Todo lo que se deje acá con micrófono abierto hace parte de la sesión. Y aquí un senador dejó el micrófono abierto y dijo 'para que no lo sabotee Petro'. Eso amerita no sólo mi derecho a la réplica sino saber de qué se trata, porque yo no soy un senador que venga aquí a sabotear. Me pregunto, hago cálculos, porque encontramos también el micrófono abierto del senador Roy en donde lo estaba llamando una parlamentaria (Juanita Gobertus), porque mañana en la Comisión Primera hay un intenso debate sobre una reforma constitucional", le dijo Petro a Sanguino.

Cerró el impase diciendo que "yo no soy saboteador, no estoy aquí en calidad de saboteador".