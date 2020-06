Carrera contrarreloj en el Congreso: varios proyectos en riesgo de hundirse

La situación originada en el país por cuenta de la pandemia del coronavirus afectó el inicio de las sesiones ordinarias y, desde luego, la agenda legislativa. Ante la imposibilidad de empezar a votar proyectos de manera presencial, se acudió al sistema virtual, pero no todas las comisiones han votado a través de este medio.



La Cámara de Representantes dio un paso adelante en la aprobación de proyectos virtualmente. En este caso, las comisiones y la plenaria. En el senado no ha sido igual, sólo el día de ayer la Comisión Primera, avanzó en la discusión y aprobación de un proyecto a través de este medio, pero la plenaria ha concentrado sus esfuerzos en los debates de control político y no en la votación.



Cadena Perpetua



Este acto legislativo fue aprobado en sexto debate por la plenaria de la Cámara y ya aterrizó en Senado. Le quedan dos debates, uno en Comisión Primera y otro en la plenaria, que deben darse antes del 20 de junio, de lo contrario, se hundiría.



Este proyecto de acto legislativo que busca imponer la cadena perpetua revisable para abusadores y asesinos de menores, ya tuvo este lunes una audiencia pública en la Comisión Primera y ya estaría lista la ponencia para empezar su séptimo debate.



Pago a plazos justos



A este proyecto lo separa de ser ley de la república dos debates. La intención de la iniciativa es que máximo a 30 días, se realice el pago de las facturas a las pequeñas y medianas empresas.



"Se acaban los días para que el proyecto de ley de pago a plazos justos, que busca que le paguen a 30 días, máximo, las facturas a las micro, pequeñas y medianas empresas, a nuestros emprendedores, sea aprobado en la Comision Tercera de Senado.", dijo el autor del proyecto, Mauricio Toro.



Prohíbicion experimentación con animales



Al proyecto que prohíbe la experimentación con animales para fines cosméticos, sólo le queda un debate en la plenaria del Senado, sin embargo, el escollo es que tienes es que esa corporación no ha votado proyectos de manera virtual. Ante esto, se encuentra en riesgo de naufragar sino se vota antes del 20 de junio.



El proyecto está incluido en el orden del día de este miércoles, pero existe la incertidumbre en los autores si se vota o no el día de hoy.



Transporte Escolar Rural



Por el lado de Cámara, en la Comisión Sexta, está este proyecto que requiere, según explicó la representante Juanita Goebertus, dar su tercer debate antes de de que termine esta semana para seguir con posibilidades.



"El martes se suspendió la votación para conformar una subcomisión. El proyecto depende de que sea aprobado en tercer debate esta semana, a más tardar el viernes en esa comisión. En este caso, tristemente, el gobierno a través de sus ministras de transporte y de educación, quienes han dicho que el proyecto no es necesario porque hace tres días expidieron un decreto que, según ellas, hace innecesario el proyecto. Lo cierto, sin embargo, es que el decreto expedido por el gobierno, no resuelve la necesidad de autorizar el uso de vehículos no motores (...) en zonas rurales", indicó Goebertus.



Región Metropolitana

A la reforma constitucional que crea la Región Metropolitana Bogotá- Cundinamarca para generar un trabajo articulado entre Bogotá y el departamento en temas como medio ambiente y movilidad, le faltan dos debates en Senado.



Estos dos debates deben surtirse antes del 20 de junio

El Gobierno, a través de la ministra del interior, Alicia Arango, aseguró que el gobierno llamará a sesiones extras, pero esa medida no solucionaría la situación que viven algunos proyectos. En el caso de actos legislativos, como el de cadena perpetua, no se pueden incluir en extras.