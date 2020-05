"Nunca jugaron fútbol": fuertes críticas de Chilavert a Conmebol

El exportero paraguayo, José Luis Chilavert, habló en los micrófonos del Carrusel Deportivo y se mostró muy molesto con la gestión que ha llevado a cabo Conmebol en los últimos años bajo la reciente gestión de su presidente, Alejandro Domínguez, pues, según él, "nunca jugaron al fútbol, se han cometido muchos errores".

Directo y sin filtros, como se ha caracterizado Chilavert, explicó que Domínguez le interpuso una denuncia por las críticas constantes que este ha demostrado ante el organismo, pero lejos de llegar a preocuparlo, confía en que es una oportunidad para conocer los funcionamientos dentro de la entidad.

"Esta semana recibí una denuncia de Alejandro Domínguez y me encanta. (...) Me abrieron todas las puertas, que estaban blindadas". Y añadió: "Se van a dar cuenta quién es Domínguez. No le tengo miedo. (...) Tiene que demostrar cuál es el daño que yo le ocasioné", puntualizó.

Además, aseveró que los presidentes de diversas federaciones deberian echarse a sí mismos, ya que han sido "cómplices" en las malas gestiones de la Conmebol: "Me encantaría que los presidentes de los clubes se unan y expulsen a los presidentes de cada asociación porque son cómplices".

Finalmente, Chilavert consideró que todas las disputas que lleva con la entidad las ve como una "medida sanatoria" para el fútbol", y puso el ejemplo de la reducción en los salarios de los futbolistas: "A todo el mundo le pidieron recortar los salarios de los jugadores, pero nunca recortaron los salarios de la Conmebol", concluyó.