Los padres, fundamentales en el aprendizaje de sus hijos

De acuerdo con Pedro Cerdán, especialista senior en educación del Banco Mundial en Colombia, “el rol de los padres siempre ha sido importante en la educación; las prácticas parentales son fundamentales en la primera infancia, que los padres se involucren en la educación trae mejores resultados en los hijos. Antes de la crisis sabíamos esto, pero esta crisis ha hecho más explícito este papel.”

Indicó que es fundamental pensar en 3 roles por parte de los padres para acompañar a sus hijos en el proceso educativo: “la motivación y el orden, las interacciones y relaciones emocionales en las cuales se dan aprendizajes, y por último la pedagogía que implica ayudar en las tareas y enseñar.”





Desde el Banco Mundial trabajan en más de 180 países en el uso de la tecnología para la educación a distancia, pero indica que “hay 3 grandes obstáculos, el primero es la conectividad, en Colombia en 2008 el 38% de estudiantes tenía acceso y el 36% no tenía nada, aquí hay un reto muy grande; el segundo es la edad, la tecnología no es efectiva para todos; y el tercero es que la evidencia del uso de tecnología en educación muestra que requiere apoyo humano, por sí sola no ha mostrado un impacto en aprendizaje”.