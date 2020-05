Christian Marrugo escogió y ya sabe en qué equipo quiere retirarse

Christian Marrugo ha tenido una amplia trayectora de más de 15 años en el fútbol profesional, jugando en equipos destacados en Colombia como Atlético Nacional, Independiente Medellín, Deportivo Cali y más recientemente Millonarios; y también teniendo amplia experiencia en el fútbol mexicano, vistiendo los colores de Veracruz, Pachuca y Puebla, su actual equipo.

Sin embargo, el volante cartagenero tiene claro en qué equipo quisiera terminar su carrera: "Medellín, ese equipo se me metió en el corazón, desde que llegué la gente me quiso, siempre me apoyó. Y la verdad quisiera retirarme allá por todo lo que vivo y siempre he dicho que Medellín es mi segunda casa", precisó en diálogo con ‘Primer Tiempo’.

Recordemos que Marrugo jugó en el Medellín entre el 2014 y el 2017, disputando 153 partidos y llevándose la que sería la sexta y última estrella del ‘Poderoso’ hasta el momento: Torneo Apertura 2016 contra el Junior de Barranquilla.