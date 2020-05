La IFAB reitera a los árbitros, "escupir en el césped no debe sancionarse"

Por: José Borda

Dentro de los protocolos que se vienen elaborando para el regreso del fútbol en la mayoría Ligas, se recomienda a los jugadores que no deben escupir en el césped, pues la saliva permanecerá durante horas en la hierba y existiría el riesgo de propagar la COVID-19. Muchos dicen que es un hábito natural que hacen los jugadores, otros, por el contrario, creen que además de grosero es insano y cuando lo hagan en el terreno de juego deben ser castigados.

En el reglamento en la “Ley 12 Faltas y Conducta Incorrecta” se encuentra estipulado “el escupir a un contrario como causal de expulsión”, pero el hacer esta práctica sobre el terreno de juego no tiene nada establecido. Para salir de dudas, la Federación Costarricense de Fútbol consultó recientemente con la International Football Association Board, si el hecho de que un jugador expectore sus fluidos en el terreno de juego o se suene la nariz ameritaría sanción disciplinaria o técnica

Esta entidad, por medio de su director técnico David Elleray, fue muy clara al dar la respuesta y señalar que “escupir al suelo no está tipificado en las reglas de juego, por lo tanto, ningún árbitro podrá mostrar amarilla por este tipo de acciones”, es decir, la tarjeta por estas causas no procedería y menos un tiro libre indirecto.

La recomendación que da la IFAB a la organización de cualquier Liga es que las medidas preventivas establecidas en el protocolo se deben dar fuera de la cancha antes, en el intermedio y después del partido, más no como una acción que amerite tarjeta obligatoria en el transcurso de los compromisos.

En caso de que se amonestara a un jugador por esta causa lo único que traería sería injusticia, ya que dicha acción puede ocurrir en cualquier sitio del campo de juego y ni el árbitro ni sus asistentes lo podrían ver, pues tendrían que estar constantemente pendientes de quién lo hace y en un partido hay cosas mucho más importantes por las que preocuparse.

Los jugadores escupen por costumbre, no existe motivo sanitario para que lo hagan, si bien producen más cantidad de saliva porque sus glándulas salivales tienen un mayor tamaño, esto no justifica el hábito, es más una cuestión de manía que, según los especialistas, no sirve para refrescar ni menos para limpiar la boca, en conclusión pueden prevenirlo.

Las autoridades sanitarias y deportivas le insisten a los jugadores que eviten salivar en el terreno de juego o, en su defecto, si tienen la necesidad de hacerlo se acerquen al banco técnico y lo hagan en papel absorbente, y que este sea depositado en el sitio adecuado, todo con el fin de minimizar cualquier situación de riesgo, y es por esto, más que por un castigo que los jugadores deberán evitarlo.