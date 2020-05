No estudiarán tutela de Medimás sobre traslado de paciente

El Consejo de Estado declaró improcedente la tutela que pedía impedir la orden del Tribunal de Cundinamarca de trasladar a los afiliados de Medimás a otras EPS.

Medimás pedía exactamente que se anularan o suspendieran todas las decisiones y fallos que ordenaban el traslado de los pacientes y que suspendieron la venta de Cafesalud, mientras se decidía de manera definitiva una apelación que presentó esa EPS ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

El alto tribunal señaló que no estudiará de fondo la medida pues la petición no cumplió con los requisitos para ser tramitado. Entre otras cosas el alto tribunal argumentó que como Medimás está alegando esa apelación si tiene otros medios para defenderse y no es mediante una tutela que deba pedir la suspensión de esas decisiones.

Es decir, la tutela no es el medio adecuado para proteger su derecho al debido proceso porque hay otro trámite ordinario en el que se debe definir si la EPS fue víctima.