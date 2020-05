En días sin IVA, el pago debe ser inmediato por vía electrónica

El director de la DIAN, José Andrés Romero, dijo que con la medida se busca reactivar el comercio para salvar empleos.

En diálogo con 6AM Hoy por Hoy dijo que lo importante es reinventarse y poder hacer domicilio. Romero manifestó que los bienes como vestuario y accesorios también están incluidos y electrodomésticos que van a ser ampliados a celulares y computadores, para poder acceder a ellos en medio de la cuarentena.

Añadió que equipos deportivos, bicicletas y patinetas están incluídos para “incentivar a que la gente haga un esfuerzo y evitar usar medios de transporte”.

“La obligación de que haga el pago por un medio electrónico si subsiste. la entrega no tiene que ser inmediata pero el pago sí se debe hacer electrónicamente ese día”, dijo.

La norma es lo suficientemente amplia para activar la plataforma y dijo que hay que esperar cómo está la situación al 19 de junio, 3 de julio y 19 de julio para conocer si las compras se pueden hacer de forma presencial.

Romero dijo que de aquí al 31 de julio “no les vamos a cobrar el IVA del 8%” a locales que no pueden trabajar en medio de la cuarentena, porque su labor se hace de forma presencial. Es decir, a restaurantes y locales que están en centros comerciales.

Dijo que están avanzando para poder sacar el RUT de forma virtual, pero que la capacidad es restringida:

“Nosotros hemos sido sensible en lo que podemos, pero no podemos promover la cultura del no pago de impuestos”, manifestó.