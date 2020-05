Campañas de comunicación sobre COVID-19 no deben usarse con fines políticos

La Procuraduría y la Contraloría señalaron que los recursos para atender el coronavirus pueden usarse para divulgar sus efectos, pero no para la promoción de partidos políticos.

Los entes de control señalaron que las actuaciones que se han impuesto desde lo fiscal y disciplinario “buscan garantizar que las estrategias de comunicación, prensa y divulgación de programas, acciones y medidas para combatir la pandemia respondan a decisiones necesarias y planificadas, y en ningún caso sean empleadas para disfrazar la promoción de partidos políticos, o la gestión de los servidores públicos”.

Manifestaron que no puede interpretarse como que está prohibida la divulgación de los efectos de la pandemia en los medios locales y regionales, sino que se haga una selección objetiva sobre esa publicidad y que no busque beneficiar a ningún particular.

Reiteraron la importancia de difundir las medidas sanitarias individuales y colectivas para contener el alcance del virus, y que como entes de control “son guardianes y promotores del derecho al trabajo y defensores de la libertad de expresión y de informar y ofrecer a los ciudadanos una información veraz e imparcial”.