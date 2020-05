En este episodio de Amigos TIC hablamos de cómo Israel ha llegado a ser una nación relevante en el sector TIC.

Tenemos una persona muy especial, el señor Embajador de Israel en Colombia, el señor Christian Cantor.

Estamos apenas para implementar el TLC entre Israel y Colombia, es el único TLC que el presidente va a concretar en su gestión, en su periodo y creo que él entiende perfectamente porqué, porque eso va a ayudar con las circunstancias económicas actuales aún más.

Buenos días, buenas tardes y buenas noches nuevamente nuestro saludo a todos los oyentes de Amigos TIC, el podcast de tecnología, innovación, emprendimiento y transformación digital a través de Caracol Podcast, de Caracol Radio.

Estamos como todas las semanas afianzándonos, avanzando, progresando en entender este tema del aislamiento social obligatorio que si bien nos genera muchas inquietudes al final nos está salvando las vidas a todos y es una responsabilidad continuar así.

No hemos querido renunciar a la posibilidad de seguir grabando este podcast que tanto nos gusta, entre amigos como siempre lo hacemos y con un invitado muy especial. Quiero saludar primero a mis compañeros ya no de mesa sino de pantallitas como no solemos encontrar todas las semanas, un saludo muy especial a Jole Restrepo desde Cajicá, Jole buenos días y buenas tardes y buenas noches.

Y lo de siempre, quitar el mío es importante.

Son los aprendizajes que quedan, un saludito así flash a todos, Santiago Pinzón galán desde Bogotá, Santiago buenos días, buenas tardes, buenas noches.

Muy juicioso, que buenos verlos a todos, oírlos y como siempre el primero en la lista; Mauricio no está anótelo por favor en el ranking.

No llegó, si totalmente de acuerdo, nuestro invitado ya empieza a mirar “esto es porque se hacen bullying entre ellos cierre comillas es parte de la dinámica normal, totalmente y quiero saludar por supuesto a Denisse Bourne a quien es un placer verla aquí cerca cómo en la misma pantallita, qué novedad ¿Denis cómo estás?

Pues muy bien, feliz de esta gracia en el día de hoy porque tenemos un invitadazo de lujazo así como eso es que uno dice “algún día quisiéramos tener a...” y bueno, y lo logramos, lo conseguimos.

Bueno y quien les habla Víctor Solano, todos nos consiguen por supuesto en Twitter como @AmigosTIC, pero de las cuentas individuales @JoleRestrepo, @DdBurne @SantiagoPinzonG y está conectándose en este momento @MauricioJaramil, inédito.

Histórico, algo nunca antes visto.

Está llegando, eso es lo importante.

Santiago cuéntanos a quien tenemos hoy de invitados.

Claro que, si tenemos una persona muy especial, voy a entrar a hacer un resumen y que espero que el invitado con todo respeto no se ofenda porque no voy a dar tantos detalles de su larga y completa hoja de vida. Es una persona nacida en Buenos Aires, estudió en la escuela secundaria de René Casini, como un dato interesante fue boy scout, ahí les estamos dando pistas; trabajo en diferentes posiciones tiene una educación en la Universidad Hebrea de Jerusalén con un pregrado de filosofía e historia del arte, también se graduó de la Universidad Hebrea de Master de investigación en gestión y resolución de conflictos. Tiene precisamente una experiencia en diferentes temas en su carrera profesional, director del departamento y no proliferación de armas de destrucción masiva, ahí los vamos confundiendo con esos datos, Consejero de asuntos políticos de la embajada de Israel en Londres, Primer Secretario y Asesor político entre el 2010 y el 2012, director del curso de cadetes, para que también tengan ese dato importante, oficina de capacitación y desarrollo; en el 2005 al 2009 fue secretario, Embajador adjunto y Cónsul de la embajada de Israel en Guatemala. Habla perfecto hebreo, español, inglés y bastante avanzado el francés, crea que ya está hablando cachaco y tenemos el honor y el privilegio de que nos acompañe el señor embajador de Israel en Colombia: Cristian Cantor, bienvenido señor embajador, muchas gracias por acompañarnos.

Gracias a todos, gracias Santiago, Víctor, Denise, Mauricio, Jole es un gran placer estar aquí con ustedes y voy a decir que no es una tan larga trayectoria porque la gente va a creer que soy una persona vieja, no.

No yo sólo quise decir lo más resumida nunca dije nada.

Hablamos de experiencia, no de cantidad de años.

Exactamente de experiencia.

Empezamos con Santiago troleando a nuestro invitado, bueno eso es parte de la dinámica.

Señor embajador esto es para ponerlo en ambiente, para poder darse cuenta que la gente aquí…

Miren les voy a explicar que no me intimida porque lo máximo que ustedes pueden llegar no se acerca a la actitud directa informal de los israelíes así que me siento en casa, está bien.

Perfecto ya que rompió el hielo podemos entrar en materia entonces...

Señor embajador...

Tal vez no porque se nos congelo Santiago.

No aquí estoy, pues obviamente tenemos muchas preguntas pero a mí me gustaría señor embajador empezar por la primera, no todo el mundo conocen digamos esa historia tan fascinante que tiene Israel de ser un ecosistema digital referente en el mundo, la gente habla mucho de San Francisco, algunos que pues somos inquietos y hemos leído bastante y conocemos algunas cosas de Tel Aviv sabemos el gran impacto que tiene Tel Aviv y el ecosistema de Israel, entonces yo arrancaría por ahí y es si nos podría compartir por qué en muchas circunstancias incluso hay un libro famoso de Start Up Nation sobre Israel, Israel es ese referente como una nación emprendedora y es eso una nación Start Up Nation...

Es cierto, es cierto creo que en los últimos años específicamente entendimos el tesoro y el talento que tenemos y es un secreto, pero no es verdaderamente un secreto no es que alguien lo trata de esconder porque una de las cosas que nosotros creo que aún no entendimos es cuál es el cóctel específico para llegar hacer ese tipo de nación de innovadores y de emprendedores. Creo que tiene que ver mucho, mucho con las circunstancias de las necesidades de diferentes tipos como estar en un país donde no hay recursos naturales, una necesidad de encontrar soluciones inmediatas a diferentes dilemas y problemas sin la ayuda de otros países y de otros amigos; pero también tiene que ver creo que mucho con un DNA, una cultura como dije antes y no lo dije en broma, de no tener miedo de fracasar, de ser muy informal y muy directo, tratar. Tiene también desventajas ese tipo de actividad nosotros no creo que somos muy planeadores a largo plazo, más bien tratamos de resolver problemas en una forma diferente pero también tiene que ver con una política de Estado, al entender que esa es una de las grandes ventajas de nosotros, la locomotora más grande de nosotros, de la economía entonces diferentes instituciones, diferentes políticas están enfocadas para aumentar y fomentar este tipo de actitudes, este tipo de comportamientos en diferentes temas, en diferentes etapas de la vida de cada uno pero como dijo si, primero quien no leyó el Start Up Nation lo recomiendo de veras, este libro se transformó a hacer una biblia nueva de nosotros y también ha creado diferentes ONG es uno de ellos es Start Up Nation Central Entre la Pipe manejada por la esposa del escritor de este libro tan importante y que hoy día maneja diferentes temas de tecnología e innovación de una forma muy exitosa.

Capítulos:

03:26 Presentación del invitado

06:10 ¿Por qué Israel es un referente de nación emprendedora?

09:24 Ecosistema de Israel

14:44 La salud en Israel

23:02 Los milagros de Israel

29:29 ¿Cómo manejar la cooperación de Colombia con Israel?

32:20 Adaptación al covid-19

38:10 Avances en educación