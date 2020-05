"Lastimosamente ser bogotano afecta mucho para no estar en Selección"

El futbolista bogotano, Rafael Robayo, habló recientemente a través de un Instagram Live con la cuenta john.cardenas.984 respecto a su experiencia en la Selección Colombia durante los dos convocatorias que recibió entre 2010 y 2011.

Acorde a Robayo, el ser de la capital del país puede representar una limitación al momento de llegar a la ‘Tricolor’: "Lastimosamente por ser bogotano afecta mucho no tener un respaldo en una Selecicón. Y fue muy corto porque, tanto el profe Hernán Darío [Gómez] que fue quien confió en mí, que aún siendo el técnico de Santa Fe siempre decía que me quería llevar a Selección porque me merecía un puesto, no tuve mucha continuidad".

Y siguiendo con su relato, "después con el ‘profe’ Leonel Álvarez que también confiaba en mí tuve esa oportunidad de llevarme. También lastimosamente los resultados no acompañaron y no se pudo continuar con un proceso. Y ya hubo cambio de entrenadores, ya obvio el tema se complica un poco", concluyó.

Recordemos que Robayo estuvo en la doble jornada de amistosos en 2010 contra México y Venezuela, así como en las fechas de eliminatorias al Mundial de Brasil 2014 contra Venezuela y Argentina. Sobre esas experiencias, el ex Millonarios aseguró que "lo disfruté mucho".