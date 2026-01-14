Donald Trump reveló llamada telefónica con Delcy Rodríguez: ¿De qué hablaron?

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reveló que habló telefónicamente hoy con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.

“Tuvimos una gran conversación hoy. (Delcy Rodríguez) es una persona estupenda, ella es alguien con quien vamos a trabajar muy bien, Marco Rubio (secretario de Estado) también habló allí. Hablamos esta mañana, tuvimos una larga llamada, discutimos muchas cosas, nos vamos a llevar muy bien con Venezuela”, dijo Trump.

Esta conversación ocurre a un día de que Donald Trump se reúna con la líder opositora venezolana María Corina Machado en Washington.

Noticia en desarrollo