La broma de Messi al ‘Kun’ Agüero tras su enojo jugando FIFA

El delantero del Manchester City, Sergio Agüero, fue tendencia la semana pasado luego de que perdiera contra James Rodríguez en la ‘ChampPlay‘, un torneo benéfico de FIFA 20 que buscaba recudar recursos para la Cruz Roja. Tras recibir el gol de la derrota, el ‘Kun’, furioso, lanzó su control hacia el piso y desató la gracia en medio de los fanáticos del deporte y los vidoejuegos.

En medio de la final de la copa FIFA Nations, que Agüero perdió contra Éverton Ribeiro (jugador del Flamengo), este aseguró en la transmisión que Lionel Messi le envió un mensaje privado unos días después del episodio de enojo jugando en la PlayStation.

"Leo me escribió porque vio que salí por todos lados que tiré joystick. Me dijo: ‘¿Qué hacés papi? ¿te calentaste?’. Sí, sí, le digo. Y me hizo reír, porque me dijo: ‘Volviste a la calentura del Sub 20’. Porque nosotros en el Sub 20 jugábamos, en el 2005, imaginate. Creo que jugábamos al PES”.

Y añadió sobre el Campeonato del Mundo juvenil disputado en Holanda: "Jugábamos entre los dos. Llevábamos meses ahí encerrados. Antes de viajar estuvimos en el predio jugando y jugando. Agarramos confianza, todo, y después ya era puteadas, patear los muebles, tirar sillas, todo era. Jugábamos un montón", concluyó.