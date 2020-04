Inspiradas en el héroe de las mil caras de Joseph Cambpell, invitamos a Catalina Alba para hablar de "hacer cositas" es decir, mirar nuestra vida desde una perspectiva creativa y amorosa en la que los momentos de oscuridad son muy necesarios para continuar el camino. Una metáfora que nos puede ser muy útil en tiempos de crisis.

Es importante que siempre veamos nuestra vida en perspectiva y honremos el camino que hemos recorrido. Nuestro proceso va en espiral y a veces puede parecer el laberinto del minotauro, sin embargo, en lo profundo de lo profundo de nuestra alma, está la mujer sabia que nos guía y sopla al oído los mejores vientos, una mujer que como Ariadna nos da su hilo de oro para iluminar el camino. Esta mujer desde los 40 años se hace más presente que nunca.

Te recordamos el viaje iniciático:

1. La Llamada: ir hacia lo desconocido

2. Encuentro con guías y apoyos

3. Cruce del umbral: pasar de lo conocido a lo desconocido

4. Metamorfosis: pasar por el vientre de la ballena para renacer

5. Iniciación: superar pruebas y obstáculos

6. conciliación entre polaridades masculino/femenino

7. La serenidad

8.Cumplir el objetivo

9. Regreso: balance material y espiritual

Notas del episodio:

1. Podcast Infinite potencial episodio: Make your own myth.

2. Libro: El Héroe de las Mil Caras de Joseph Cambpell

3. Libro: El Camino del artista de Julia Cameron

4. Libro: Lo que se cocina para sazonar la vida de Catalina Alba

5. Libro: No le tengas miedo a la cocina de Catalina Alba

6. Podcast.

Dirección y conducción: Marcela Henao Álvarez Mariangela Villamil

Invitada: Catalina Alba Instagram: @catalba @loquesecocinaenestacasa