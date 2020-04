Expresidente Pastrana propone fumigar cultivos ilícitos durante cuarentena

El expresidente Andrés Pastrana considera que en la situación de cuarentena que viven el país se dan las condiciones ideales para fumigar los cultivos ilícitos que hoy tiene el país. Por esa razón, pidió avanzar en esa materia.

"Se están dando todas las condiciones aún más allá de lo que ha venido solicitando la Corte Constitucional para que se pueda entrar a fumigar, de manera inmediata, las más de 250.000 hectáreas de cocaína que tenemos sembradas en Colombia. Creo que el Gobierno colombiano, a través del ministro de Defensa, el doctor Carlos Holmes Trujillo, debe iniciar de forma inmediata estas fumigaciones. No hay población cercana", dijo el expresidente.

Respecto a las condiciones que ha fijado la Corte Constitucional para que se pueda retomar la aspersión de cultivos ilícitos, manifestó que, en la actual situación de cuarentena, se estarían cumpliendo.

"Es que yo creo que ni tendría que pasar por la Corte Constitucional porque aquí en una cuarentena, cuando no hay poblaciones en estas larguísimas extensiones de cocaína, se puede entrar a fumigar de forma inmediata. Yo creo que no hay necesidad de absolutamente nada más porque como le digo, la Corte para algunos todavía hay dudas de que el glifosato pueda afectar al ser humano. Creo que más de 100 o 200 productos en Colombia usan el glifosato y no se ve afectado el ser humano...", agregó Pastrana.

Una propuesta similar a la del expresidente Pastrana, hizo la senadora del Centro Democrático, María del Rosario Guerra.

“EN TODO MOMENTO, CARACOL RADIO, MÁS COMPAÑÍA”.