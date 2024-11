¿Se va o se queda? Presidente de Racing habló sobre el futuro de Juan Fernando Quintero

Juan Fernando Quintero ha sido uno de los grandes protagonistas del título de Racing de Avellaneda en la Copa Sudamericana. En fase de semifinal fue el encargado de anotar los dos goles que le dieron un cupo a la final y en el Estadio General Pablo Rojas, de Paraguay, entregó la asistencia para el gol de Martirena que abrió el marcador, luego del tanto anulado.

El jugador antioqueño se ha ganado el cariño de los hinchas de Racing, además de los de River Plate donde fue campeón de la Copa Libertadores, algo que sucede muy pocas veces en una liga tan competitiva como la de Argentina. Igualmente, se ha ganado la admiración del técnico Gustavo Costas y sus compañeros de equipo.

Una vez finalizada la Copa Sudamericana, en medio de la disputa por el título de la liga argentina y luego del guiño del colombiano a River, muchos se preguntan si Quintero se quedará en Racing o saldrá el próximo mercado de fichajes. Sobre el tema, el presidente del club, Víctor Blanco, habló y dejó en claro el futuro del jugador antioqueño.

¿Se queda o se va de Racing?

Blanco aprovechó una entrevista con el medio TNT Sports para hablar de los rumores de una posible salida de Quintero de Racing, algo que venía hablándose desde hace meses, pero que, finalmente, solo se quedó en rumores porque el colombiano continúo con el club y tuvo un gran desempeño.

Sobre el tema, el presidente de la ‘Academia’ fue muy claro y aseguró que: “él tiene contrato hasta diciembre de 2026 y Racing respeta los contratos”, por lo que se espera que el jugador antioqueño continúe vistiendo los colores del club por dos años más y pueda disputar la Copa Libertadores. De esta manera, el dirigente dio por acabados todos los rumores sobre una posible salida del fútbol argentino.

Juan Fernando Quintero volvería a Colombia

Luego de ganar la Copa Sudamericana, Juanfer habló en el programa ‘Balón Divido’ de ESPN sobre lo que vive actualmente en su carrera deportiva, un posible regreso a la liga colombiana y su retiro del fútbol profesional.

Sobre la fecha de su retiro no estableció una fecha exacta, pero dio un tiempo estimado, aproximadamente le quedarían dos o tres años de carrera deportiva, y afirmó que: “el fútbol me ha dado tanto que yo me quiero ir en un momento digno y que no empiecen a verlo como que ‘este tipo mira la edad que tiene’. Quiero dejar el fútbol y no que él me deje a mí”.

Por otro lado, generó sorpresas sobre la posibilidad de volver al fútbol profesional colombiano, hay que recordar que tuvo un corto paso por el Junior de Barranquilla, donde no pudo conquistar ningún título. Quintero aseguró que entre sus planes está volver al Deportivo Independiente Medellín y quedar campeón con el equipo “del cual soy hincha”, sin embargo, aseguró que no sabe cuándo pasará.