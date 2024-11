Nueva modalidad de hurto se habría trasladado a Villamaría, Caldas: ya van dos casos

Habitantes de Villamaría reportaron una modalidad de robo en cercanías al parque del municipio donde, de acuerdo a testigos, al parecer una persona de la tercera edad simula caerse para recibir ayuda de algún transeúnte y su acompañante aprovecha para hurtar sus pertenencias. John Edison Giraldo, secretario de gobierno del municipio, mencionó que han recuperado varias cámaras de seguridad en zona rural y urbana.

“Tenemos conocimiento de un par de hechos sucedidos, pero que no son sistemáticos, no es un modo operandi permanente. No tenemos una red o algo parecido que opere de la misma manera, pero las alertas no han bajado. Hablan de personas que afuera de establecimientos de comercio se acercan a la persona, alguien lo distrae y otra retira de su bolso o algún tipo de pertenencia”, dijo el funcionario.

Además dijo que se han reportado casos de inseguridad en las veredas Cuervos y Partidas con límites a Chinchiná, por lo que recomendó a los ciudadanos denunciar a las autoridades cualquier situación que se presente.

Le puede interesar: Un canino muerto y una persona lesionada dejó un accidente de tránsito en Anserma, Caldas

Le puede interesar: Más de mil denuncias por violencias contra las mujeres han sido reportadas en Manizales