Disidencias de FARC piden a campesinos tumbar selva en Guaviare y Amazonía

Se conoció un panfleto de las disidencias de las FARC por medio del cual están incitando a los campesinos del Guaviare y la Amazonía a tumbar la montaña a quien no tenga tierra y solamente el sector que pueda trabajar.

En el escrito las disidencias dicen: “El Gobierno no resuelve el problema de la tierra y el buen vivir de los campesinos. Por lo tanto, nuestra organización abre la posibilidad de que se tumbe la montaña, aclarando que debe tumbar quien no tenga tierra y solamente la cantidad que pueda trabajar. Primero tienen que arreglar los rastrojos y deben dejar un margen de 50 metros a la orilla de las fuentes hídricas. Es prudente cuidar el medioambiente, pero no por eso el campesino debe privarse del buen vivir”, indica el panfleto.

Indica el comunicado: “Queda prohibido vender las tumbas de baldíos hasta los cinco años que tenga de posesión. Advertimos que quien no cumpla con esto será expropiado de sus predios. Agradecemos el cumplimiento de estas orientaciones”, apunta el documento que aparece firmado por Jhon Linares del frente Jorge Briceño.

Sin embargo, el comunicado público de este grupo pide a los aldeanos dejar todas estas estrategias, argumentando que hacen parte del capitalismo. “No admitimos en nuestras áreas de influencia ningún proyecto de la Organización de los Estados Americanos (OEA), impulsados por la Agencia Internacional de Desarrollo de Estados Unidos (Usaid) y operados por Misión Amazonia, Gilberto Austria, Instituto Amazónico de Investigación Científica Sinchi, Corporación para el Desarrollo de la Amazonía (CDA), Cormacarena, Parques Nacionales, entre otros”.

