Jhonny Ramírez, campeón con Chicó, Millonarios y Junior, se retiró

El volante antioqueño Jhonny Ramírez anunció su retiro del fútbol, a través de una carta publicada en su cuenta de Instagram. El jugador de 36 años, campeón con Chicó, Millonarios y Junior, responsabilizó, en parte, a la Dimayor por su decisión.

“Quiero contarles que hoy he tomado una decisión en mi vida. No es un día triste sino de alegría. He terminado el sueño y la meta que me puse desde niño: ser un jugador profesional”, publicó Ramírez.

Los motivos que lo llevaron a tomar esta decisión, agregó, fueron el hecho de querer despedirse con "dignidad", buscar estudiar y prepararse, pasar más tiempo en familia y una sanción que le puso la División Mayor del Fútbol Colombiano.





"Pasó por encima de mis derechos como persona y futbolista al castigarme con una multa de 6 millones y cuatro fechas de suspensión por manifestarme sobre un encuentro en el que no me pareció que hubiera juego limpio", comentó sobre esto.

Jhonny Ramírez fue campeón de la segunda división con Envigado en 2007, ganó la Liga colombiana con Chicó en 2008 y con Millonarios en 2012, y la Copa Colombia con Junior en 2015.