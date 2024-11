Néstor Lorenzo tras la derrota ante Uruguay: “Es muy frustrante que te ganen así”

Néstor Lorenzo, director técnico de la Selección Colombia, se refirió a la dolorosa derrota que sufrió en su visita a Uruguay en Montevideo, por la fecha 11 de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Colombia, tras anotar el gol del empate parcial 2-2 a los 90+6 minutos, terminó perdiendo 3-2 a los 90+10 minutos del encuentro, con un gol del volante Manuel Ugarte, atento para cazar un rebote al borde del área.

Balance del juego

“Partido muy parejo y disputado, creo que nosotros por momentos jugamos bien y pudimos dominar el partido en la posesión, y por momentos lo perdimos y eso nos costó mucho”.

¿Hubo errores defensivos?

“En principio, Uruguay tiene jugadores de mucha categoría que exigen. Esos errores no se cometen de manera inocente, sino son forzados por sus movimientos y por su fricción. Creo que en los tres goles hubo rebotes y empujones, uno fue en contra. Sabíamos que iba a ser así, que sus delanteros son potentes y fuertes y que por fuera podrían tirar centros”.

Sobre los goles

“Eso es lógico, por momentos por la manera en que llegaron los goles sentís un poco de frustración y culpa, pero luego se recuperó el equipo y quiso intentar recobrar su estilo de juego, llegamos al final y lo que pasó, lo quiero ver, pero fue muy frustrante que te ganen así”.

¿Cómo está James Rodríguez?

“No estaba al cien por ciento y preferimos guardarlo y luego él pidió entrar un rato. Sí, fue un tema físico”.

¿Hubo inocencia de sus jugadores?

“Se puede ver así, pero yo sé lo que es cuando vas a disputar una pelota y te empujan, te friccionan. En Sudamérica es otro fútbol. Los que vienen de Premier vienen acá, les cuesta y Uruguay trabaja de esa manera y bueno, le metió intensidad en esa pelota final y nos tocó”.

Los cambios durante el juego

“La estructura se modificó cuando Saracchi subía más libre y pusimos a Jhon Arias sobre la derecha para contener y atacarlos por ahí y contenerlos más. Nández estuvo más pendiente de Lucho que de subir, pero las complicaciones nos las provocó Saracchi y por eso mandamos a Jhon a hacer la banda, que es donde juega en Fluminense”.

¿Uruguay manejó el partido?

“Desde que hicieron los goles no se jugó más y los árbitros permitieron un poco y eso me deprime un poco. Todos sabemos que si un jugador se lesiona lo tienen que atender fuera del campo y pasó dos o tres veces y no lo sacaban, el árbitro tiene que tener autoridad. Así hicieron con nosotros con Mojica, pero no. Eso te deprime un poco la verdad. Se jugó a otro ritmo en el segundo tiempo”.