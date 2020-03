"Es importante que el ciclismo se reactive": Egan Bernal

Egan Bernal, quien ha demostrado que le gusta generar espacios para dialogar con sus seguidores, aprovechó su tiempo en cuarentena en casa para realizar un Instagram Live a través de la cuenta de la Federación Colombiana de Ciclismo, en el cual respondió a diversas inquietudes de las personas.

Entre algunas de las preguntas que contestó estuvo la de si ha cambiado su forma de ser tras ganar el Tour de Francia. Ante esto, Egan respondió que si bien fue algo muy importante, no le gusta que lo asocien constantemente con ello: "Más allá del Tour de Francia sigo siendo algo normal. No quiero vivir de Egan el que ganó el Tour de Francia, se convierte en algo que no es tan chévere. Es chévere lo que hice, fue el primero en ganar el colombiano en ganar esta carrera".

Respecto a las dudas que plantea la amenzada del coronavirus en el calendario ciclístico, Bernal se mostró algo preocupado: "Para el ciclismo si no corremos las tres grandes será algo muy grave. Hay que depende de cómo vaya evolucionando esto. (...) No creo que un patrocinador vaya estar muy contento si se está pagando y no se corre las grandes carreras. Pero si no se puede correr porque no mejora, no hay nada qué hacer.

Finalmente, sobre su preparación por estos días de cuarentena, el colombiano aseveró que, tras haberse preparado para la París-Niza, ahorita la prioridad es descansar: "En este momento no estoy entrenando ni lo mental ni lo físico. Había estado entrenando bien para París-Niza, tenía un pico de forma. Llegué a Colombia y comenzamos a hacer rodillo por la cuarentena, pero con mi entrenador decidimos que lo mejor era descansar".