Consejo de seguridad extraordinario en MinJusticia por motines

Con la presencia de los ministros de Justicia, Margarita Cabello y el de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, como también el director del Inpec, general Norberto Mujica y el director de la Policía, Óscar Atehortua, entre otros, se realiza a esta hora un consejo de seguridad extraordinaria para evaluar la situación de algunas cárceles que se amotinaron en la noche del sábado.



Los amotinamientos fueron generados, según los presos, porque no hay medidas de protección para que no se contagien por el Coronavirus. Los reclamos se dieron en las cárceles La Modelo, La Picota y El Buen Pastor en Bogotá; Picaleña, Ibagué, como también en la de Cómbita y en los municipios de Palmira y Jamundí, en el Valle.



Aunque no hay cifras oficiales porque en el consejo de seguridad se presenta el primer balance formal, en Bogotá, el secretario de seguridad, Hugo Acero, señaló que hay el reporte de un guardia del Inpec muerte, esto en la cárcel La Modelo, que fue una de las prisiones en donde los desmanes fueron los más fuertes de la Capital del país.



Igualmente, de forma extraoficial, algunos reclusos han enviado videos y audios de la situación que se vivió en la noche del sábado, en donde aseguran que serían varios los muertos.

Un guardia del Inpec muerto y 50 heridos habría tras motín en La Modelo

Simulacro vital se extiende hasta el martes a media noche

De la misma forma en otras comunicaciones indicaron que la jornada de protesta se volverá a realizar en las próximas horas, a la espera de que se atiendan sus reclamos por parte del gobierno y el Inpec. Según se informó de parte del Inpec se realizará rueda de prensa en breves minutos.



La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, escribió en su cuenta de Twitter que "solicito respetuosamente a @MinjusticiaCo @INPEC_Colombia @mindefensa dar información precisa a la ciudad y a familiares de los presos sobre los heridos y fallecidos anoche. Bogotá exige que el Gobierno Nacional nos garantice las condiciones de salubridad y seguridad en las cárceles".

Al la petición también se sumó el Procurador General, Fernando Carrillo, que pide acciones prontas por los motines en las cárceles del país.

"Ante los gravísimos hechos ocurridos en las últimas horas en establecimientos penitenciarios del país, urge declaratoria inmediata de emergencia carcelaria para garantizar condiciones de salud, hacer efectivos derechos y preservar el orden público.@MinjusticiaCo@PGN_COL", dijo Fernando Carrillo.