Esta semana en Amigos TiC Mor Gottlieb, gerente regional para América Latina de Mobileye con ella vamos a estar hablando de autos autónomos, todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial para que esto sea una realidad muy pronto.

Mobileye no se hace 20 años en Israel con la idea de reducir condiciones a través de visión artificial.



Caracol Podcast presenta.

Amigos TIC



Segunda temporada.



Hola buenos días, buenas tardes y buenas noches nuevamente estamos aquí en Amigos TIC el podcast de tecnología, innovación, emprendimiento, transformación digital que todas las semanas desde la plataforma de Caracol Podcast vía Caracol Radio, nos reunir para conversar sobre estos temas que nos gustan y como siempre estamos aquí @ddbourne, @santiagopinzong, @mauriciojaramil y extrañando por tercera vez Jole Restrepo.





Ese ranking va pico abajo.



Esos jóvenes que no cumplen.



Víctor tres inasistencias de Jole y tres llegadas tardes de Santiago ¿qué hacemos?



Bueno, precisamente Santiago cuéntanos un poquito a quien tenemos hoy en Amigos Tic.



Tenemos una invitada muy especial, la vine a conocer hace un par de meses por cosas del trabajo y la verdad pues su hoja de vida dice mucho de cómo podemos tener a una ingeniera industrial de Israel, de Tel Aviv y si algo sabemos el ecosistema de Tel Aviv a nivel mundial es referente inclusive yo creo que mejor en muchas circunstancias del que se conoce.



Y especialmente en inteligencia artificial.



Y en ciberseguridad de todo lo que pasa en ese país, con más de 20 años de experiencia precisamente en un camino recorrido por diferentes compañías IBM, compañías que son de Israel, compañías que son multinacionales, compañías que al final del día pues están haciendo disrupción digital de mucho tipo, es PMP certificada entonces para efectos prácticos del nivel de excelencia y de gerencia en los proyectos está sobre la mesa también, con un camino recorrido también por la región y pues en este caso también trabajando con relacionamiento de organizaciones multilaterales como el Banco Mundial, I.D.B , del Banco Mundial Y pues vive en Colombia, eso es algo que es interesante por qué es una israelita colombianizada que ya la bandeja paisa, la lechona, el tamal y ese tipo de cosas ya hacen parte de lo que conoce de Colombia, de lo que ha vivido de alguna manera en el país, nos acompaña Mor Gottlieb, bienvenida.



Gracias.



Se me habido decir que maneja ahora es del cargo que tiene un relacionamiento de Mobileye que es una compañía que es obviamente vinculada con Intel por su capacidad de propiedad de Mobileye y por ahí va empezar, bienvenida Amigos TIC ya vas a ver que hay bullying, hay capacidad de conversación relajada, que es incluyente de todas las edades, aquí el joven está, los centenials estamos aquí entonces relajada.



¿Qué es Mobileye y qué hace, y cuál es el impacto que tiene a nivel mundial y sobre todo en carros autónomos y ese tipo de tecnologías?



Sí, Mobileye es una empresa fenomenal, la verdad, honestamente. Mobileye na hace 20 años en Israel con la idea de reducir colisiones, el fundador fue, es experto a nivel mundial en visión artificial, es profesor en la Universidad hebrea de Jerusalén y empezó la empresa con la idea de evitar colisiones a través de visión artificial, a través de una cámara de visión artificial. Es muy común que en Israel que las empresas nacen con una idea y se demora en unos años desarrollo, fundadas por fondos de inversión como están invertidos Toyota, están invertidos Goldman Sachs y a los ocho años salen con el primer producto, con Volvo sistemas de asistencia al conductor a través de visión artificial, a través de una cámara que está pegada al parabrisas, escanea el ambiente y avisa al conductor en tiempo real, en el carro en cabina cuando hay riesgo a colisión, con peatones, con ciclistas et, hoy estamos en 90% del mercado automotriz con más de 50 millones de vehículos circulando en las calles del mundo con esta tecnología. En 2014 Mobileye sale en la Bolsa de Nueva York, fue la salida más grande en la historia del Estado israelí y en 2017 nos compra Intel por una suma modesta de 15,300 millones de dólares.



Alcanza para la gaseosa.



Le dieron vueltas.

Risas.



Con esa historia a través de Intel, Intel si es el papá grande nosotros con ese respaldo tecnológico y económico estamos muy metidos en el desarrollo de conducción autónoma, la conducción autónoma mientras estamos salvando vidas en las calles del mundo ayudándoles a las flotas privadas a mejorar su operación, reducir siniestros, con esa misma tecnología desarrollamos la conexión autónoma, en los carros autónomos de hoy circulan basados en la misma tecnología en vez de una cámara tienen dos alrededor del carro para darle tres 60 pero ya hay enses, hace un mes en Las Vegas enses, el fundador tenía una PRES Conference y mostró un carro autónomos las calles de Jerusalén, que quien ha estado en Jerusalén sabe que es un poquito más desordenado que Bogotá, no mucho más, y el carro autónomo se maneja, circula, toma el derecho de la vía es bien, bien interesantes tecnología de punta y toda esa gama de ideas es bien interesante lo que hace Mobileye y lo que hemos hecho acá en Colombia también.



Ya contestaste algo y es está evolucionando la tecnología y no depende digamos de fake news qué es que eso nunca va pegar esa tecnología no va a llegar ¿cómo está Latinoamérica en eso?.



Latinoamérica, yo llevo unos años dando vueltas.



Entendiendo como funciona.



No, llevo cinco años viviendo en Bogotá entonces yo vivo día a día del tráfico y sabemos que el siniestro es muy pesado, sólo pedí Colombia que hasta 2.6% del PIB en siniestro y eso no es número mío es reportes a los mundial del 2015, lo pueden ver, ¿qué pasa se se chocan dos carros en el round point de la 15 a las 8:30 de la mañana. sí, exactamente eso.



Trancón hasta Riohacha.



¿qué pasa a la gente que tiene que llegar al trabajo, que pasa a la gente del comercio, que pasa al Medio Oriente, que pasa la calidad del aire de todos esos carros parados? Toda La idea de reducir siniestro es una, y después preparándonos para la conducción autónoma. El primer proyecto de conducción autónoma va a salir y ya lo anunciaron, 2022, era una ciudad pequeña en Israel hay un proyecto de robo taxis, no esos que roban, no, son robo tú los puedes pedir. Robo taxis en el sentido de qué te llega el taxi sin conductor y van hacer una prueba comercial o sea, comercializar esa tecnología.



Yo tengo una pregunta interesante y creo que sobra decir que estamos maravillados escuchando todo lo que nos estás contando y todo eso que vemos hoy. No es que en 2050 va a pasar, no. Suena muy bonito la teoría, pero traes carros autónomos a Colombia o a Latinoamérica ¿qué pasa con el resto de la ciudad? Es decir hablando desde la ignorancia ¿requerimos que el resto de la ciudad funcione inteligentemente? es decir necesito los semáforos inteligentes, ni hablar del tema cultural hay una cantidad de factores que impactan este tipo de decisiones pero ¿necesito otros adicionales externos a esta tecnología para poder ser viable?





Esa es la belleza, la respuesta es si faltan muchas cosas. Las cosas que no son de parte tecnológicos, por ejemplo, asuntos legales ¿hoy es posible manejar sin manos en el volante? no sé, qué pasa en el tema de regulación, tema de seguros, todo eso no me compete a mí, pero son cosas que si faltan y hay que empezar a ver la política pública cerca de la conducción autónoma. La parte tecnológica está lo que, si falta, o sea la tecnología está ya hay carros que circulan de manera autónoma ¿Que necesita el carro autónomo? El carro autónomo necesita tres pilares: uno es entender que está alrededor del carro lo que llevamos el zen zen, eso ya existe esas cámaras que nosotros comercializamos en Colombia saben entender el entorno del vehículo, saben entender esta distancia de 70 m que pasa alrededor. El segundo pilar la trayectoria del camino, o sea la tecnología del GPS comunico riente tiene resolución promedia de ciudad es de siete a 14 m, es mucho, qué pasa un GPS en los túneles bajando a Villavicencio, se pierde bajo puentes, un carro autónomo no se puede perder, es muy peligroso, un carro autónomo teóricamente no necesita volante, necesitas una computadora lo pones de punta a punta y tiene que llegar en ese sentido tiene que tener un mapeo de alta definición, no definición de metros sino de centímetros y ahí estamos, eso falta aquí en Colombia y eso lo estamos tratando de hacer Y la manera de hacerlo es otra vez hacerle eso a través de Chrome Thomsen o sea los mismos aparatos que alertan el conductor en tiempo real y en cabina pueden generar ese mapeo, son datos que van a la nube y se descargan de una vez. El tercer pilar de la conducción autónoma es básicamente la política de conducción y eso ya está pero requieren más pruebas como se mete un carro autónomo en el rompo hoy de la 15 a las 8:30 de la mañana sin parar todo el tráfico, no es solo tomar la decisión de OK espero hasta que me den paso, nadie te va a dar paso de manera muy automática nadie te va da paso.



Tristemente en ese caso voy a decir algo no tan chévere y es que el carro termina siendo, termina teniendo más sentido común que nosotros.



Pero esa es la belleza y la política de conducción el carro autónomos desarrollado por Mobileye y eso lo pueden ver en el mismo YouTube que les comenten allá en el minuto 35, 36 porque yo lo vi tantas veces muestran como el carro tú no tomas su derecho en el camino, no espera que se lo dan en manera asertiva y eso es Machine Learning y eso es muy profundo esos algoritmos, es espectacular la verdad.

Capítulos:

01:41 Presentación invitada

03:58 ¿Qué es Mobileye?

09:14 Impacto de los carros autónomos en la ciudad

13:11 ¿El futuro son los carros autónomos?

16:18 Discusión moral carros autónomos

18:26 ¿Cómo el gobierno puede facilitar la transformación digital?

20:03 El talento colombiano

21:50 ¿En cuánto tiempo podremos disfrutar de esas tecnologías en Colombia?

23:39 ¿Qué puede acelerar la implementación de estas nuevas tecnologías?

25:05 ¿Qué pasaría con los paros camioneros?