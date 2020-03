Radican proyecto para impedir a funcionarios con aspiración presidencial

La iniciativa fue presentada por el congresista del Centro Democrático, Gabriel Santos, quien explicó que quienes ocupen el cargo de contralor, fiscal, magistrados de altas Cortes y procurador General, no podrían aspirar a la presidencia en los 8 años posteriores al haber estado en alguna de esas entidades.

"Queremos con esto fortalecer de manera definitiva las entidades que están diseñadas para controlar y vigilar que no se pierda la plata, que no haya corrupción que los funcionarios públicos tengan comportamientos adecuados, y que no estén ellos con intereses electorales fortaleciendo su campaña contratando gente, sacando de la contienda electoral a sus contendores políticos y que se dediquen de manera estricta a la misión de sus entidades", dijo el congresista.

La iniciativa no aplicaría para quienes ocupan esos cargos en la actualidad, siempre y cuando manifiesten de manera abierta que tienen aspiración presidencial.

"Incluimos un parágrafo transitorio donde dice que siempre y cuando él exprese de manera pública que quiere aspirar a la Presidencia de la República, le permita a los colombianos hacer una vigilancia en todas sus decisiones, con la óptica de esas ganas de aspirar a la presidencia, este acto legislativo no le aplicará a ninguna de esas personas", añadió Santos.

La creación de estas inhabilidades también estará contenida en la Reforma a la Justicia, que será llevada al Congreso por el Gobierno la próxima semana.