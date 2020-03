"Millonarios va a salir de este bache, estoy seguro de eso": Alberto Gamero

El técnico de Millonarios, Alberto Gamero, no ocultó su preocupación tras el difícil momento que atraviesa su equipo en el presente campeonato, donde figura en la casilla 17 de la tabla con 6 puntos; no obstante, se mostró optimista con lo que ha mostrado el plantel en los últimos compromisos y confía en que se producirá una recuperación en lo que viene del campeonato.

El samario calificó la falta de efectividad como uno de los principales problemas de sus dirigidos. "Nos está faltando el gol, por momento tenemos cosas buenas, por momentos elaboramos, pero no somos contundentes. En lo que es la parte defensiva hemos mejorado, en la estructura del equipo hemos mejorado, pero nos sigue faltando el gol".

Y agregó: "Es cuestión de toma de decisiones. En el partido contra Medellín nos hacen el gol de una oportunidad de nosotros. Íbamos cuatro contra tres de ellos en una contra y decidimos mal, y nos hacen el gol de una contra". "Goleadores hay, pero no se les ha abierto el arco", concluyó al respecto.

Sobre el puesto que ocupa el equipo, aseguró sentirse preocupado y triste. "Me incomoda la posición en la tabla, me preocupa, me entristece, todo. Millonarios es una institución que no merece estar ahí".

Sin embargo, envió un mensaje de esperanza a los aficionados. "Este es un equipo que está trabajando y nosotros vamos a salir de ese bache, estoy completamente seguro de eso".

E insistió: "Yo soy el más preocupado, el más inquieto en esto. Estamos trabajando y nosotros, estamos completamente seguros que a este Millonarios lo vamos a sacar, porque nosotros hemos visto evolución en muchas cosas. Hemos visto más orden y más fútbol, hay que ser más contundentes a la hora de definir y no cometer tantos errores atrás".

"Aquí hay que ganar dos o tres partidos y sé que nos vamos a pegar nuevamente, si bien es cierto son 7 puntos que estamos del cuarto y un partido menos, yo creo que todavía hay. Simplemente hay que mentalizarnos un poco más. Intensidad del partido. Hay cositas que hay que mejorar", explicó.

Precisamente, sobre aquellas cosas por mejorar dijo: "Al equipo le falta 'mentalización', hacerlo más dinámico, no solamente tener dinámica para quitar balón, sino para juego, a veces nos enlagunamos, duramos 10 o 15 minutos jugando bien y luego el equipo se desaparece. Que el equipo entienda que son 95 minutos los que debe jugar bien".

"Nosotros no vamos a dar a torcer el brazo, el equipo está consciente que estamos en una posición incomoda, ojalá el viernes ante el Once Caldas podamos ganar ese partido y salir de esa posición", concluyó sobre ese tema.

Entretanto, declaró sobre los jugadores lesionados con los que cuenta el club.

"Vamos a mirar lo de Mackalister (Silva), cómo evoluciona, si puede estar, ojalá pueda estar. Luciano (Ospina) recién comienza esta semana con nosotros, no creo que pueda estar para el viernes... (Deivy) Balanta, venía muy recuperado, también venía de suplente en estos partidos. Ojalá que Silva pueda estar para el día viernes".

Finalmente, comentó sobre los cuatro jugadores extranjeros con los que cuenta el plantel. "Es muy bueno que tengamos cuatro extranjeros en un muy buen nivel, yo creo que los cuatro son útiles para el equipo. La vez pasada nos decidimos por (Diego) Godoy y nos dimos cuenta que al equipo le faltaba fútbol y por eso entró, pero no es fácil decidir".