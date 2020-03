El FICCI 2020 presentará diez estrenos mundiales

Este miércoles 11 de marzo la edición número 60 del Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias (Ficci) tendrá su noche de estreno con la presentación de ‘Waiting for the barbarians’, la primera película de habla inglesa de Ciro Guerra, protagonizada Mark Rylance, Robert Pattinson y Johnny Depp.



Así, se inician seis días donde se presentarán195 películas de 51 países con diez estrenos mundiales.





Junto a la nueva película de Ciro Guerra, los espectadores del Ficci esperan la nueva película de Carlo Sironi, ‘Sole’, donde Ermanno, un joven italiano que no logra conseguir un trabajo, recibe una oferta perfecta: fingir ser el padre del hijo de una migrante polaca con siete meses de embarazo. La ‘pareja’ solo tiene que esperar dos meses para poder dar en adopción al recién nacido y, a cambio, recibir una parte del dinero que pagará Fabio, tío de Ermanno, para adoptar al niño. Pero no será tan simple cumplir el plan porque Ermanno y Lena se están convirtiendo en aquello que fingían ser.



También se espera el estreno de ‘Benni’, la nueva película de Nora Fingscheidt, sobre una indomable niña de nueve años, quien vive entre varios padres adoptivos y escuelas especiales. Aunque el sistema ha puesto un gran esfuerzo por encontrarle un buen lugar, ella no logra adaptarse. En cada casa nueva pide lo mismo: regresar con su madre y sus hermanos. En su salvaje búsqueda de amor, Benni hace lo que ningún otro niño ha hecho: colapsa el sistema. Y ahora, debe descubrir qué sigue.



‘Ángel de mi vida’ es la ópera prima del director y actor Yuldor Gutiérrez, es una película inspirada en hechos reales que cuenta la historia de una familia cuyo tercer hijo es rechazado por el padre al haber nacido con discapacidad cognitiva. Desde pequeño, el niño se esfuerza por ser un gran atleta como su padre para ganarse su amor. Una historia sobre tenacidad, la fuerza del amor y el poder de los lazos familiares.



Una película rodada en Santa Marta con un equipo 100% colombiano, en la que participan actores, técnicos y productores de reconocida trayectoria en la industria.



Con el respaldo y la distribución de Cine Colombia, Ángel de mi Vida se estrenará en salas de cine nacionales el próximo 2 de abril. El recaudo en la taquilla de este estreno nacional apoyará los programas de la Fundación Fides en el país, para mejorar las condiciones de vida de la población con discapacidad cognitiva que atienden y fortalecer los proyectos liderados por la entidad.



Además, en la noche de clausura, se presentará la multipremiada película francesa ‘Les Misérables’, una historia que se sumerge en los suburbios de París para hablar de la tensión social que se vive en esa otra Europa mestiza y marginal a través de una trama de corrupción y violencia policial.



Dirigida por Ladj Ly, francés de origen maliense, ‘Les Misérables’, que estuvo nominada como mejor película extranjera en los Óscar, fue Gran Premio del Jurado en la pasada edición de Cannes y acaba de coronarse como Mejor Película y Premio del Público en la más reciente celebración de los Premios César.

Su coguionista, el joven actor Alexis Manenti, quien también recibió el César como Mejor Actor Revelación, acompañará la presentación de la película junto a Steve Tientcheu, otro de sus protagonistas.