Aida Victoria responde a críticas por su forma de vestir en audiencia

Aida Victoria Merlano, respondió con un contundente mensaje a los que criticaron su forma de vestir durante la audiencia.

La hija de la excongresista, explicó que lució un escote y transparencias porque se siente orgullosa de su cuerpo y que su forma de vestir no tiene que estar ligada a un proceso judicial, “Yo no soy ni más ni menos inocente por vestirme como me visto”.

“La vestimenta de una mujer no es un acta donde usted está autorizado para faltarle al respeto”, añadió Merlano.

Además, asegura que muchas personas la tildaron de ‘puta’ por su forma de vestir, “Hoy la palabra puta no es una ofensa, es un halago, es un elogio. Porque hoy en día le llaman puta a la mujer que se atreve vestirse como se le da la gana, a la mujer que es libre, a la mujer que decide sobre su cuerpo”, dijo Merlano.

Recordemos que Aida Victoria Merlano, se encuentra en un proceso judicial, porque al parecer le ayudó a su madre a escapar de la clínica odontológica.