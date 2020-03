"Hay Z pa' rato": Zion está estable y solo tuvo un "desgaste físico"

Varias noticias falsas se generaron alrededor de una impactante fotografía que publicó el reconocido dueto Zion y Lennox en la que se ve a 'Z' sobre una camilla de hospital. Razón por la cual el artista decidió aclarar los rumores mediante un video en su cuenta de Instagram.

"No tuve nigún derrame", declaró el artista debido a los rumores de su hospitalización. "Simplemente me dio un desgaste físico, una reacción abdominal que los dolores eran muy fuertes, no podía respirar, no podía caminar", concluyó el integrante de Zion y Lennox.

Además, Zion declaró que tuvo miedo, debido a que el cuadro que estaba presentando podría ser similar al de los síntomas del coronavirus, por lo que tuvo que ser sometido a diferentes pruebas y análisis que salieron negativas al alarmante virus que le está dando la vuelta al mundo.

"Me voy a tomar las cosas con calma, pero no voy a dejar de trabajar", puntualizó Zion declarando que realizarán con normalidad sus conciertos planeados, ya que se encuentra estable y fuera de peligro.