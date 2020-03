"No estamos pidiendo que la ONU cierre": Iván Duque

El presidente Iván Duque habló con The Washington Post sobre la situación con la oficina de las Naciones Unidas en Colombia. Allí, el primer mandatario aseguró que aun que no están de acuerdo con el último informe, no se está pidiendo ni el cierre, ni el cambio de delegado para el país. Por lo que rechazó la propuesta del senador Ernesto Macías, de cerrar esta oficina en Colombia.

“Yo creo que esos debates hay que darlos con mucha precisión, nosotros lo haremos también en el consejo de los derechos humanos de Naciones Unidas y no dejaremos de levantar nuestra voz donde lo consideremos. Pero, en ningún momento nosotros estamos pidiendo que la oficina se cierre ni que se deje de cumplir con el mandato”, dijo el presidente.

El gobierno reiteró su compromiso con los derechos humanos y con estos organismos de verificación multilaterales.