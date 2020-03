Los Backstreet Boys no pasan de moda y brillan en su show en Bogotá

Una de las bandas de pop más populares de todos los tiempos, Backstreet Boys, inundó de cantos, nostalgia y sobre todo de recuerdos durante el concierto en la ciudad de Bogotá.

La exitosa agrupación, ha demostrado que aún siguen funcionando a la perfección. Su fanaticada que sigue siendo fiel, vibró con cada una de las canciones. Más de 13 mil espectadores llenaron cada rincón del Movistar Arena en la noche del primero de marzo.

A las 8 de la noche, el grupo musical dio inicio a su gran show con ‘I Wanna Be With You’, canción que encendió al público, el cual seguramente creció con esta mítica banda.

Bogotá respiraba la euforia de canciones como: ‘I Want it that Way’, ‘The Call’. ‘Get Down’, ‘Want You Back Nobody Else’, entre otras. Los artistas deslumbraban con sus voces y coreografías.

Millones de personas bailaron y cantaron cada uno de los temas. Pero uno de los momentos inolvidables, fue cuando el público alumbró el Movistar Arena con las linternas de sus celulares, durante la hermosa canción que ha sacado más de una lágrima: ‘Show Me the Meaning of Being Lonely’.

Por si fuera poco, los cantantes arrojaron un par de prendas de su vestuario a las seguidoras, un recuerdo que más de una podrá llevar a su casa.

Sin duda, un concierto que transportó a más de uno a su infancia. Una banda que no pasa de moda.