Celebre el cumpleaños de Jon Bon Jovi con sus canciones más emblemáticas

Una de las bandas más exitosas de todos los tiempos, Bon Jovi, ha hecho vibrar a todos sus seguidores a nivel mundial, gracias a sus temas y a los espectáculos que acostumbra a dar.

Que mejor fecha para recordar a esta leyenda del rock, que en el cumpleaños número 57 del vocalista John Francis Bongiovi Jr, más conocido como Jon Bon Jovi.

Un 2 de marzo pero en 1962, nació un hombre que pasaría a la historia en la industria musical. El músico, actor, filántropo, compositor y productor discográfico, ha alcanzado éxito mundial de la mano de su banda, quienes a lo largo del camino han lanzado temas inolvidables.





Jovi ha estado en las listas de las personas más influyentes en el negocio de la música. Además, en el año 2000 fue nombrado como la estrella de rock más sexy del mundo.

Para celebrar su vida, recordaremos algunos de sus más populares sencillos que han hecho rockear a todos sus seguidores.

1. Always

2. Livin’ On A Prayer

3. It’s My Life

4. I’ll Be There For You

5. Como Yo Nadie Te ha Amado