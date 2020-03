Christopher Paolini incursiona en la novela contemporánea

A mediados de noviembre próximo se estrenará en Estados Unidos la novela “To Sleep In a Sea of Stars” del escritor norteamericano Christopher Paolini, reconocido por su exitosa saga para jóvenes “Eragon”. En Colombia y Latinoamérica, aunque no se ha establecido el mes y día de estreno, sí se tiene claro que será en el 2020

“To sleep in a sea of stars” se trata de su primer trabajo de ciencia ficción y fantasía pensado en el lector adulto. Paolini trabajó en este libro durante seis años y se concentra en la historia de un grupo de viajeros espaciales, dirigido por Kira Navarez, que halla en un planeta alienígeno algo que tendrá afectará a la galaxia.

El debut de Christopher Paolini, en la novela para un público ya adulto, se presentará en dos tomos que sumados ajustan las 900 páginas y se publicarán bajó el sello Umbriel, que en Colombia distribuye Ediciones Urano.

Paolini publicó su serie Eragon con una excelente acogida con la que vendió 1 millón de ejemplares solamente en España y 35 millones a nivel mundial. Además, fue adaptada al cine, también con enorme éxito, de la mano de 20th Century Fox.

