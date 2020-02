Esta semana tendremos a Julita Barreto: speaker, emprendedora, empresaria, tiburones de Shark Tank y ahora al frente de mi jefe es un niño.

Con ella hablaremos de emprendimiento en los niños y de todo lo que hoy debería saber un nuevo empresario.



Mi recomendación haz lo que más amas, hazlo muy muy bien que te puedan pagar por ello y que generes un impacto en alguien más.



Buenos días, buenas tardes Y buenas noches esto es amigos tic, el podcast de tecnología, transformación digital, emprendimiento e innovación. Hoy el equipo está distribuido.



Pero no tan sólo está distribuido además tenemos nuevos números en el ranking de puntualidad.



Como siempre yo estoy de primero.



Mauricio Jaramillo no se destaca en eso.



Pues nos acompañan entonces @ddbourne aquí en Bogotá, y nos acompaña Santiago Pinzón Galán @santiagopinzong que desde las cabinas de Caracol Radio en Medellín ¿Cómo se oye por allá Santiago?



Espectacular es un cachaco en Medellín feliz conociendo estas instalaciones, la verdad creo que se me va pegar el acento porque esta ciudad es hermosa, el ambiente espectacular, las instalaciones son como se supone que ser lo último en tecnología y pues por eso estamos precisamente demostrando que podemos hacer en cualquier parte del mundo y Medellín es la prueba que está conectado al mundo, los empresarios hacen eso y esta inversión que hizo cara con la caja de muestra como el empuje para esa jala mucho.



Bueno ahorita nos cuenta bien que andas haciendo por allá en Santiago.



Jole y Mauricio hoy brillan por su ausencia, lo anotaremos una vez más en el ranking @mauriciojaramil y @jolerestrepo.



Está empezando el año mire ya cómo van.



Vamos al grano, tenemos en esta oportunidad una invitada muy especial amiga de la casa, amiga de algunos de nosotros también como en el camino de la vida nos hemos encontrado en distintos momentos, en distintos espacios hemos tenido ese privilegio, nuestra invitada es una abogada de la universidad Javeriana.



Colega el doctor Pinzón.



Los javerianos nos tienen invadidos en Amigos TIC.



Ella pues así es una reconocida conferencista, consultor en temas de emprendimiento, motivación, talento humano, es una abogada como les decía con especialización en gerencia de recursos humanos y desarrollo organizacional, se ha especializado en todo el concepto de ventas consultivas y en la formación de equipos comerciales, normalmente éramos a través de sus redes sociales contándonos como va a Panamá, cómo va a distintos lugares del mundo y allá ayuda a formar talento humano. Pero sobre todo y eso digamos así es conocida ella ampliamente en el mundo organizacional pero ahora hemos tenido el privilegio muchos más colombianos de conocerla través de unas experiencias bastante mediáticas, una de ellas pues el famoso programa de televisión Shark Tank donde ella precisamente ha sido una de esas empresarias o como ella misma se autodenomina una de las tiburonas En donde la recomendaciones a los empresarios, en donde les da precisamente observaciones para que sus proyectos pueden funcionar muchísimo mejor, invierte en algunos de sus proyectos y tiene ¿no cierto Denise? un último emprendimiento bastante interesante en el entorno digital.





Si señores, pues creo que con la introducción que dices ya muchos saben saber de quién estamos hablando pero este último emprendimiento demás nos llena de orgullo porque si apostarle a los niños, a los niños no tan sólo en Colombia aunque si ven acá los primeros pero justamente mostrarle al mundo que los niños pueden y son súper capaces de hacer cosas maravillosas y este segundo reto del que está hablando Víctor es: Mi jefe es un niño. Entonces ya con eso saben que nuestra fabulosa invitada es Julita Barreto, bienvenida.



Se mandaron todas las flores, que vergüenza, Yo ya estoy roja pero de verdad muy gracias por la invitación siempre es un honor compartir con ustedes que hemos estado en varios paneles, viajes, cosas que nos ha unido a la vida y de verdad una afortunada por conocerlos, tenerlos en mi vida y por esta rica invitación Amigos TIC muchas gracias por estas palabras tan generosas.



No Julita, ni más faltaba. Santiago además tiene el privilegio de que se encontró con ella en el mundo del pregrado, abogados habríamos ¿Santiago como leído usted con Julita?.



Santiago es mucho más viejo que yo ¿no?



No, eso lo sabemos, mucho más viejo que todos nosotros.



Julita íbamos tan bien, qué horas es ese comentario ya que nos van a dar de una manera muy distinta me van a ver de una manera muy ochenteros y yo soy un Millennial Wannabe. Felices de tenerte, tuve el privilegio de verla en los corredores de la Javeriano estudiando derecho y desde ese momento no sabía que tú tenías todo el potencial para hacer cosas grandes.



Ay tan bello usted.



Siempre muy querida, siempre muy especial y yo creo que la palabra tiburona, La gente pensaría que...



Que soy una fiera.



Exacto, y yo creo que no conocen el lado humano tan especial que tiene Juliana desde el primer momento que la persona la puede conocer, yo creo que esa combinación de abogada y de recursos humanos más toda esa experiencia que ha tenido demuestra que eso tiene en forma, ya conoce el mundo de los negocios pero es emprendedora y lo que está diciendo Denisse de los niños pues es fabuloso porque finalmente es apostarle a una generación de emprendedores con la que puede cambiar el monto, entonces si sé que siempre fue muy pila, no estuvimos en el mismo curso pero siempre se destacó eso si era claro.



Tan bello, De pronto por necia, me sacaron varias veces.



Eso se quedan los corredores de la Javeriana no entremos en tantos detalles.



Tren entonces empecemos con una pregunta aquí, ya que me dieron la pregunta es ¿cómo es ese proceso de pasar de ser abogada a liberar estas conversaciones de emprendedora, porque pues obviamente eso no lo hacen todos los abogados y dejando a un lado el tema de si uno lo debe hacer porque es abogad, ese liderazgo femenino, cómo lo conectas en Colombia cierro?.



Pues la historia es larga voy a tratar de ser precisa pero pues yo fui abogada muy pocos meses de mi vida en realidad, pero creo que es una carrera fabulosa que le permite a uno desempeñarse en cualquier ámbito, yo en primera medida entré a trabajar en el sector automotor, pasé por varias áreas, por recursos humanos, ventas, servicio al cliente, temas de Hunting, de selección de ejecutivos tanto en Colombia como en México, luego regresé también trabajen sector automotor no nuevamente al regresar de México y luego ya empecé a trabajar con mi papá en la fábrica de familia que es una fábrica que hacemos leche condensada, arequipe, etc, cosas deliciosas, que dura muy poquito en la boca y muchos años por allá en el rabo, disculpa en el francés, pero listo después de todo esto ya yo creo que empecé una carrera como ascendente por decirlo así y recibí una llamada de Sony diciéndome que si quería participar en Shar Tank como están no estás un poco divertida porque yo pensé que a mí me están llamando para que yo buscara inversión y no era el revés ellos me querían para que yo fuera inversionista y apoyar emprendedores, estuve en las primeras dos temporadas, una experiencia gratificante, aprendí un montón, conocí a miles de emprendedores yo creo que oído pinches en todos los sentidos, todas las ciudades, muchos países y después de eso decidí emprender en este tema que fue Mi jefe es un niño, ,Mi jefe es un niño es una serie web, es un formato es un Top show, como unas entrevistas que hago chiquitos menores de 14 años que tienen ya un negocio, un proyecto que tengo atracción es decir que ya tenga ventas, que ya genere, pues que ya sea un modelo de negocio, ya tuvimos primera temporada donde acá en esta mesa tengo un orgullosos padres de dos de mis favoritos de mis chiquitos que yo amo, de mis jefes como digo yo, y próximamente es más ya la semana entrante estamos grabando segunda temporada con un medio Upgrade por qué se me suman ciertas personalidades que también están creyendo en este proyecto.



Novedades en el formato abre interrogación no?.



Novedades en el formato, un poco más como dicen en Estados Unidos más un Candy Content, que en realidad candy no es cándido, sino que candy es como tener una cámara fija, una cámara real, casi que como Una cámara escondida donde muestran cómo funcionan, y cómo actúan estos niños y niñas que generan, pues que son asombrosos, que nos inspiran un montón tanto a grandes como chicos y siendo un formato Family friendly pues es un formato muy poderoso porque lo podemos ver todos inspirarnos todos.



Y ver la familia.

Capítulos:

02:23 Presentación

07:12 De abogada a emprendedora

11:06 No hay edad para emprender

15:13 ¿El emprendimiento es diferente en niños y adultos?

18:44 Padres de niños emprendedores

19:46 Emprendimiento y tecnología

23:46 ¿Cómo fue para Julita, migrar a lo digital?

27:06 Ventajas de emprender por internet

33:16 ¿Qué proyectos vienen para Julita Barreto?

35:50 ¿Cómo participar en mi jefe es un niño?

37:26 Despedida