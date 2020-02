Anuel AA llora porque no le crece el pelo

En días anteriores, el intérprete de 'Culpables' compartió un video en sus redes sociales donde se muestra devastado porque su pelo no ha aumentado lo suficiente. "No me crece el (...) pelo", es lo que dice el novio de Karol G frente a un espejo en medio de las lágrimas.

Varios famosos han comentado la publicación que ya cuenta con más de 10.000.000 de reproducciones, burlándose del intérprete de reggaeton por la situación con su cabello.

Recordemos que el anterior corte de cabello de Anuel AA se había convertido en un ícono en su carrera musical, marcando tendencia en la generación actual de jóvenes seguidores del reggaeton.