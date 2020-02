“No sé qué me echaron”: Actor acusado de robo y secuestro

Lengir Mauricio Díaz, el actor recordado por ser acusado el año pasado de robar un vehículo y secuestrar un menor de edad que se encontraba al interior de este, habló sobre episodio de su vida en entrevista con el programa ‘Lo sé todo’.

En la entrevista, el hombre confirmó que estaba en Cartagena tomándose unas vacaciones y allí se cruzó con “personas que no debían estar”.

“Confié en personas que no debía confiar. Da la casualidad que di con personas que debieron estar ene se momento, no sé qué me darían, qué pudieron haberme echado, es la única respuesta para esa actitud, una reacción; esas acciones que no vienen conmigo ni con mi imagen”, afirmó Díaz.

Díaz aseguró que debido a lo que le hayan podido echar en la bebida, afectó su comportamiento.

El actor también dijo que no le dieron casa por cárcel ni tampoco le habían puesto un brazalete.

“No me tengo que esconder de nadie”, finalizó Díaz.