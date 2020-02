¡A latigazos! Madre castiga a su hijo en público por robar

El hecho ocurrió en Huamachuco, Perú, luego de que un joven de una comunidad campesina robara un celular.

La comunidad tomó la decisión de que esa era la mejor manera de castigarlo, así que su madre, con latigazos, lo reprendió por el robo.

“Las malas juntas te llevan por un mal camino, tu mejor amigo es tu madre y es Dios”, le dice la mujer antes de golpearlo.

“Elvis, ¿por qué tenías que coger un celular que no era tuyo? Hijito, tú no te has quebrado ni las manos ni las patas, puedes trabajar. Por un simple celular, yo me veo aquí en las rondas. A mí sí me da vergüenza”, le dijo la madre al joven.

Al final, el joven pidió disculpas públicas y prometió no volver a robar.